Sályban új találkozási pontot adtak át

A több mint 2,2 millió forintos beruházásnak köszönhetően a helyi olvasókat immár modern, barátságos környezet fogadja. A település önkormányzata által megújított épületben a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) biztosította az új bútorzatot és informatikai eszközöket, így a könyvtár a 21. századi igényekhez méltó szolgáltatásokat kínál Sályban.

Sályban közösségi térként is funkcionál a felújított könyvtár Forrás: MW

Az ünnepélyes átadón Hócza József polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelen tettei a jövő történelmét formálják, ezért kiemelten fontos a közösségi értékek – köztük a könyvtár – megbecsülése. Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára kiemelte: a falvakban a könyvtárak közösségi térként is működnek, erősítve az összetartozást és a jövőbe vetett hitet. Mint mondta, az elmúlt 15 évben országosan több mint 1200 kistelepülési könyvtár újult meg.

Sályban minden korosztályra gondolnak

Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója számadatokkal is alátámasztotta az olvasás iránti igény fontosságát: Magyarországon évente több mint 1,5 millió könyvtárhasználó és 18 millió kölcsönzés mutatja, hogy a könyveknek ma is van helye a mindennapokban. Értékes könyvcsomaggal is gazdagította a sályi könyvtárat, ezzel segítve, hogy minden korosztály találjon kedvére való olvasnivalót.