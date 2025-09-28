szeptember 28., vasárnap

Sályban új találkozási pontot adtak át

Újabb mérföldkőhöz érkezett a kistelepülési könyvtárfejlesztési program. Sályban átadták a 107. felújított könyvtárat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.

Sályban új találkozási pontot adtak át

Sályban a felújított könyvtár mindenkié

Forrás: MW

A több mint 2,2 millió forintos beruházásnak köszönhetően a helyi olvasókat immár modern, barátságos környezet fogadja. A település önkormányzata által megújított épületben a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) biztosította az új bútorzatot és informatikai eszközöket, így a könyvtár a 21. századi igényekhez méltó szolgáltatásokat kínál Sályban.

Sályban átadták a felújított könyvtárat
Sályban közösségi térként is funkcionál a felújított könyvtár Forrás:  MW

Az ünnepélyes átadón Hócza József polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelen tettei a jövő történelmét formálják, ezért kiemelten fontos a közösségi értékek – köztük a könyvtár – megbecsülése. Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára kiemelte: a falvakban a könyvtárak közösségi térként is működnek, erősítve az összetartozást és a jövőbe vetett hitet. Mint mondta, az elmúlt 15 évben országosan több mint 1200 kistelepülési könyvtár újult meg.

Sályban minden korosztályra gondolnak

Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója számadatokkal is alátámasztotta az olvasás iránti igény fontosságát: Magyarországon évente több mint 1,5 millió könyvtárhasználó és 18 millió kölcsönzés mutatja, hogy a könyveknek ma is van helye a mindennapokban. Értékes könyvcsomaggal is gazdagította a sályi könyvtárat, ezzel segítve, hogy minden korosztály találjon kedvére való olvasnivalót.

Varga Gábor, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtár igazgatója hangsúlyozta: a jövő célja a könyvtári állomány folyamatos gondozása és bővítése a helyi igények figyelembevételével, hogy minél több embert csábítson be az intézmény. Az átadón Szekeres Erzsébet, Magyar Örökség-díjas művész grafikáját is a településnek ajándékozta.

Már a helyieké az új találkozási pont

A kulturális programokról sem maradt el a gondoskodás: a Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai és Karády István előadóművész zenés-verses produkciói tették még ünnepélyesebbé a könyvtárátadót. A rendezvény zárásaként a helyiek birtokba vehették a megújult könyvtárat, amely a közösség számára nemcsak tudásforrás, hanem találkozási pont is lesz a jövőben.

