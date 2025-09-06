1 órája
Ha nem akarja „két keréken kihordani” az agysérülést
Meglehetősen kialakulatlan még a motoros kétkerekűek nagyvárosi közlekedésének mind a szabályozása, mind a napi gyakorlata. Rutintalan a rollerezők többsége is, pláne a közlekedés többi résztvevője, akik nem tudják még, hogyan viszonyuljanak a „suhanókhoz”.
A roller az utóbbi években kezdett népszerű városi járművé válni: környezetbarát, könnyen kezelhető, ideális útviszonyok között biztonságosan, könnyen és egyúttal kellemes élményt megélve juthat el vele az ember nap mint nap a munkahelyre, az iskolába, bárhova. Öt-tíz-húsz kilométeres távokon belül ideális eszköz. Mármint ideális – ha két feltétel teljesül. A rollerező odafigyel a saját és környezete biztonságára, valamint ha megfelelőek, de legalábbis kielégítőek a műszaki feltételek, azaz az útviszonyok.
Roller = baleseti veszélyforrás?
Mindkettővel akad probléma bőven napjainkban, például a megyeszékhely tekintetében. Néhány százra tehető immár a rollert használók száma Miskolcon, beleértve a néhány éve indult bérroller-szolgáltatást igénybe vevőket, de a magánjárművek arány is egészen biztosan emelkedik. Aki ilyen járművel szeretne eljutni a város egyik pontjáról a másikba, jól átgondolja, merre menjen.
A legszerencsésebb, ha a két pont között épp ott húzódik egy kerékpárút – ilyen szituáció azonban sajnálatosan ritkán adódik. Talán a legjobb a helyzet a Diósgyőr–Belváros viszonylatban, ahol az Andor–Görögszőlő utcák vonalán, majd a vologdai bicikliúton végig egész szépen el lehet jutni két keréken a Dayka utcáig... de ott mindenképp „vége a jólétnek”. A település nyugat-keleti tengelyének másik felén inkább csak a főutca, a villamossínek mentén kerekezés kínál kedvezőbb alternatívát a közúti, azaz a kocsik közötti „billegéshez” képest. Aztán hogy konkrétan a sínek között hol, mennyire lehet szabályosan rollerezni, ez már más kérdés: a téma KRESZ-szabályozása egyelőre még gyerekcipőben jár, évek óta várja mindenki az egyértelmű előírásokat, sokszor talán még a rendőrök sem tudják, mit nézzenek el és mit büntessenek, nemhogy maguk a közlekedők.
Egyéb irányokban valamennyire – de korántsem optimálisan – alkalmas útvonalaknak tekinthetők a belváros felől a Tiszai pályaudvar, a Csabai kapu és Tapolca, a DVTK-stadion környéke és a Kilián, Diósgyőr, illetve a Szentpéteri kapu (Bosch) irányába menő szakaszok, azok jobban kialakított részei.
Balesetek régen és ma: ég és föld
Akiknek rendszeres tapasztalataik vannak az új közlekedési eszköznek a városi közlekedés egészébe történő beilleszkedésének anomáliáiról – azok értelemszerűen a mentősök. Nem véletlen, hogy a napokban maga az Országos Mentőszolgálat érezte szükségét közleményt kiadni e tárgyban.
Az Országos Mentőszolgálat tette közzé bejegyzésében, hogy egyre népszerűbbek a lakosság körében az elektromos rollerek, különösen ilyenkor nyáron. Nem játék viszont ezzel az eszközzel sem a közlekedés, a felelőtlenség brutális következményekkel is járhat.
Így foglalta össze akkori cikkében a lényeget a Boon.hu, de most nézzünk kicsit jobban is a mentős tapasztalatok mélyére.
Rollerra pattantak volna a lányok, amikor felbukkant a rendőr!
Egy másik cikkben az alábbi volt olvasható egy szakember szájából:
A rollerezést lehet és szükséges is profi módon űzni. A napi városi közlekedésben elengedhetetlen a Kresz-tudás, a felnőtt módon való viselkedés, koncentrálás, és a sisakviselés – mondta a Boon.hu által megkérdezett szakértő, Zsebe János. A Kerékpáros Miskolc Egyesület titkára, aki maga is elektromos rollerrel jár rendszeresen munkába, úgy véli, a jármű felelős kezelés esetén megfelelő nagyvárosi eszköz. – Aki őrült módon közlekedik, az minden módon azt teszi, bármilyen járművel. Lehet, hogy gyalogosként is. Talán ő az, aki holnap figyelmetlenül elém lép a kerékpárútra.
A Mentőszolgálat szóvivőjétől másik oldalról megvilágítva értesülhettünk a fontos tudnivalókról:
– Újkeletű a probléma, hiszen alig pár éve szaporodtak el ezek a modern elektromos járművek – kezdte mondandóját Győrfi Pál. – Ha a hat évvel ezelőtti statisztikát hasonlítanánk össze a mostanival: ég és föld. Tudom, megvan az eszköz elterjedésének a jó oldala is: kényelmes, praktikus, környezetbarát. Mentős szemmel azonban inkább a veszélyeit látjuk.
Ha arccal érkezik a földre, vagy beleáll a kormány a hasába...
Országos szinten ezt jelzi, hogy már augusztusra „teljesítették” a tavalyi számokat – tárta elénk a szakember. Vagyis már biztosan legalább 20-30 százalékkal nőnek az adatok 2025-ben. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében például tavaly összesen 90 körüli olyan közúti balesetet regisztráltak, amiben (statisztikailag rögzítve) rolleres szereplő is benne volt, a következő esztendőben már nyár végéig 87-et.
– Külön statisztikai mérés még nincs a „rolleres” baleset kategóriájára, de le tudjuk szűrni digitálisan az esetleírásokat, amiből következtetések vonhatók le. Egyébként összességében 1 millió 300 ezer esetről beszélünk. Szóval a balesetek közül azokat, amikben rolleren közlekedő szerepel, így lehet tipizálni: többségében
- éjszaka történik,
- fiatal felnőtt a járművezető,
- aki előzőleg „valamit” fogyasztott (tudatmódosító szert, zömében alkoholt).
– De ugyanígy gyakori, amikor gyerekek száguldanak felelőtlenül és balesetveszélyesen, csapatban, netán ketten állva a járművön. Ha nagyon gyorsan hajtanak, egy burkolati egyenetlenség elég a bukáshoz. Vagy hogy más közlekedővel ütközzön. Elsodorjon valakit. Nekimenjen egy autónak. A tipikus súlyosabb sérülések ilyenkor a rollerezőnél:
- koponyaűri vérzés,
- agysérülés,
ezek életveszélyesek, akár a helyszínen bele lehet halni. Ha az arcával érkezik le a földre, mint egy ismerősömmel történt épp nemrég, aki születésnapi buliról sietett haza két keréken, akkor izzé-porrá törheti az arccsontját; láttam róla a röntgenfelvételeket... Nagyon fájdalmas, és fél évig tart a gyógyulás. Az orvosnak is óriási feladat, hogy rendbe tegye. A másik rendszeres sérülés-fajta az úgynevezett handle bar injury. Vagyis hogy a kormány rúdja földre esés során beleáll az illető hasába. Ha nem is szúrja át a hasfalat... Aztán törhet még a kulcscsont, az alkar, a láb, ahogy a talajhoz csapódik a test – sorolta a potenciális veszélyeket Győrfi Pál.
Az OMSZ szóvivője hangsúlyozta: sokan vannak, akik a szükséges és hasznos kiegészítő felszerelések birtokában ülnek „scooterre”, mint az (erős) bukósisak, (motoros-) dzseki, kesztyű, lábvédő. A mentősök vágya az – fogalmazott –, hogy mindenki így tegyen. És hogy megértse: gyakorlat nélkül ez a tevékenység sem biztonságos. „Egy készség, amit tanulni és fejleszteni szükséges.” De hasonlóképp fontosnak érzi, hogy „ne lehessen brutális erőgépeket vásárolni bárkinek”. És a sok éve várt, nagyon hiányzó egzakt KRESZ-szabályozás is jól jönne mindenkinek – tette hozzá.
Amit még a mi megyénkre nézve jellegzetességként el tudott mondani a szóvivő, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplénben (vélhetően ezen belül elsősorban is Miskolcon) nagyjából fele-fele arányban szerepelnek gyerekek és felnőttek a rolleres baleseti statisztikában; ehhez mérten az országos számadatok a gyerekek arányának növekedését mutatják.
Elektromos rollerek: tudta, hogy tömegek sérülnek meg a balesetekben?
Viselj védőfelszerelést! Ha kényelmetlen is, megmentheti az életedet
Az említett Facebook-bejegyzés az Országos Mentőszolgálat közösségi médiás oldalán itt olvasható. Idézzük a főbb tanácsokat a szakemberek részéről:
ÓVATOSAN A ROLLEREN
Az elektromos rollerek egyre népszerűbbek, de a felelőtlen közlekedés nem játék. Az elmúlt években drámaian megnőtt az e-rollerezéshez köthető súlyos sérülések száma, a nyári időszakban szinte napi szinten találkoznak bajtársaink rolleres balesetekkel.
Íme, néhány tanács a balesetek elkerülése érdekében:
- Fejsérülések, végtagtörések, koponyatraumák – gyakori következmények, ha valaki védőfelszerelés nélkül közlekedik. Viselj védőfelszerelést! Lehet, hogy kényelmetlen, de megmentheti az életedet.
- A rolleren egyszerre csak egy ember közlekedjen! Ugyan a közös utazás biztosan nagyon mókás lehet, egy eszközön többen rollerezni rendkívül veszélyes.
- Legyetek óvatosak! Néhány elektromos roller, már igen nagy sebességgel képes közlekedni, nagyon fontos, hogy a közlekedési szabályokat betartva, a közlekedés többi résztvevőjére is ügyelve, körültekintően közlekedjetek.
- Menet közben az útra és a közlekedési helyzetre figyelj! A fülhallgatók viselése, a hangos zenehallgatás nagyon veszélyes rollerezés közben. Amellett, hogy elvonja a figyelmet, azt is megakadályozza, hogy potenciális veszélyforrásokat észlelj, például egy szirénázó mentőautó közeledését.
- Baj esetén kérj segítséget! Ha súlyos sérülés, baleset ért, hívd a 112-es segélyhívót!
