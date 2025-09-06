Ha nem akarja „két keréken kihordani” az agysérülést

A roller az utóbbi években kezdett népszerű városi járművé válni: környezetbarát, könnyen kezelhető, ideális útviszonyok között biztonságosan, könnyen és egyúttal kellemes élményt megélve juthat el vele az ember nap mint nap a munkahelyre, az iskolába, bárhova. Öt-tíz-húsz kilométeres távokon belül ideális eszköz. Mármint ideális – ha két feltétel teljesül. A rollerező odafigyel a saját és környezete biztonságára, valamint ha megfelelőek, de legalábbis kielégítőek a műszaki feltételek, azaz az útviszonyok.

Ha roller és mentőautó „találkozik”, már régen rossz...

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Roller = baleseti veszélyforrás?

Mindkettővel akad probléma bőven napjainkban, például a megyeszékhely tekintetében. Néhány százra tehető immár a rollert használók száma Miskolcon, beleértve a néhány éve indult bérroller-szolgáltatást igénybe vevőket, de a magánjárművek arány is egészen biztosan emelkedik. Aki ilyen járművel szeretne eljutni a város egyik pontjáról a másikba, jól átgondolja, merre menjen.

A legszerencsésebb, ha a két pont között épp ott húzódik egy kerékpárút – ilyen szituáció azonban sajnálatosan ritkán adódik. Talán a legjobb a helyzet a Diósgyőr–Belváros viszonylatban, ahol az Andor–Görögszőlő utcák vonalán, majd a vologdai bicikliúton végig egész szépen el lehet jutni két keréken a Dayka utcáig... de ott mindenképp „vége a jólétnek”. A település nyugat-keleti tengelyének másik felén inkább csak a főutca, a villamossínek mentén kerekezés kínál kedvezőbb alternatívát a közúti, azaz a kocsik közötti „billegéshez” képest. Aztán hogy konkrétan a sínek között hol, mennyire lehet szabályosan rollerezni, ez már más kérdés: a téma KRESZ-szabályozása egyelőre még gyerekcipőben jár, évek óta várja mindenki az egyértelmű előírásokat, sokszor talán még a rendőrök sem tudják, mit nézzenek el és mit büntessenek, nemhogy maguk a közlekedők.

Egyéb irányokban valamennyire – de korántsem optimálisan – alkalmas útvonalaknak tekinthetők a belváros felől a Tiszai pályaudvar, a Csabai kapu és Tapolca, a DVTK-stadion környéke és a Kilián, Diósgyőr, illetve a Szentpéteri kapu (Bosch) irányába menő szakaszok, azok jobban kialakított részei.