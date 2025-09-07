Létezik még rokontalálkozó! Ennek csodálatos példája, ami a Bodrogzugban, Zalkodon történt

A rokontalálkozó alkalmából délben a görögkatolikus kápolnában gyülekeztek a családtagok.

Forrás: olvasónktól

Itt Figeczki Gábor atya által celebrált szentmisén vettek részt, melyet élő és elhunyt hozzátartozóikért ajánlották fel. Ezt követően átsétáltak a községházára, ahol a közös ebéd elfogyasztása előtt köszöntötték a megjelent résztvevőket.

A rokontalálkozón Zalkod község polgármestere is jelen volt

Ezen a különleges eseményen tiszteletét tette Takács József, Zalkod község polgármestere és kedves felesége is. Köszöntötték a rendezvény legfiatalabb résztvevőjét, a 15 hónapos Csorba Anna Klaudiát.

A legidősebb és legfiatalabb tagja a rokonságnak.

Forrás: olvasónktól

A legidősebb hölgyet, a 85 éves Csorba Gyuláné Kapalkó Ilonát és a legidősebb férfit, Kiss Jánost, aki már a 87. évében jár.

A családfát is kutatják

Az egyik családtag már évek óta kutatja a családfát, gyűjti a régi fotókat és feljegyzi a hozzájuk fűződő történeteket. Az általa készített kis filmben megemlékezett az ősökről, akik tehetős emberek révén nemes cselekedeteikkel segítették a falu fejlődését. Vetítés közben, az érdeklődő szempárokban olykor könnycseppek bújtak elő, máskor pedig hangos kacagás törte meg a csendet.

A síremlékek felújítását is tervezik

A program kötetlen beszélgetéssel folytatódott, közben néhányan kilátogattak a temetőbe szeretteik sírjához. A találkozó célja az volt, hogy a leszármazottak jobban megismerjék egymást, és ápolják a rokoni szálakat. A nap folyamán új ismeretségek, barátságok is köttettek. A résztvevők egy nemes célt tűztek ki maguk elé, Csorba András és elhunyt hozzátartozói síremlékének felújítását, ezért a családtagok között gyűjtést szerveztek. A hálás leszármazottak remélhetőleg ősszel fogják felszentelni az immár megújult emlékhelyet.