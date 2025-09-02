Kiderült a titok: nem is tudnak róla a borsodi turisták, hová kerülnek valójában – videóval

Nyáron havonta 1,8 millió induló és érkező utas a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma. Ennyi volt tavaly, ezt az idei számok feltételezhetően túlszárnyalják. Egy nagyon informatív videóból most megtudhatjuk, hogy mi történik pontosan amíg a parkolótól az utas eljut a beszállítókapuig. Ráadásul nem csupán az utas szemszögéből láthatók a folyamatok, hanem minden olyan kulisszák mögött végzett munkára is fény derül, amit egy átlagos utas soha nem láthatna.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kulisszatitkairól árultak el fontos részleteket

Forrás: Youtube

A repülőtér titkai mindig lebilincselik az átlagutazót

Szinte biztos, hogy a tavalyit újabb rekord év követi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A ritka felvételeken megmutatják, mi történik a háttérben, amíg az utas a beszállásra vár és tippeket adnak ahhoz, hogy nyugodtan kezdődjön a nyaralás, akár nagy bőrönddel, akár kézipoggyásszal indulunk valamelyik célállomásra. Olyan kérdésekre is választ kap a néző, mint például:

Hogyan készüljünk a repülésre?

Mire, mennyi időt szánjunk a terminálon?

Hogyan lehet elkerülni a check-in pultok előtti sorban állást?

Mennyi idő alatt lehet bejutni a tranzit területre?

Hogyan gyorsult fel az utasbiztonsági ellenőrzés?

És az is kiderül, miért hívják beszállásra az utasokat akkor, amikor a gép még valamelyik szomszédos ország légterében jár. Ezúttal a kevésbé rutinos utazóknak is próbálnak tanácsot adni ahhoz, hogy jól induljon a pihenés.