Kiderült a titok: nem is tudnak róla a borsodi turisták, hová kerülnek valójában – videóval
Borsodból is sokan választottak, választanak olyan nyaralást idén, ahova repülőgéppel utaztak. A repülőtér lüktető életét és a fogaskerék-alapú rendszert azonban még ők sem ismerhetik, csak nagyon kis részét. Mostanáig...
Megdöbbentő titkok és háttérinfók a repülőtér mindennapjaiból
Forrás: Youtube/Aeropark Budapest
Nyáron havonta 1,8 millió induló és érkező utas a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma. Ennyi volt tavaly, ezt az idei számok feltételezhetően túlszárnyalják. Egy nagyon informatív videóból most megtudhatjuk, hogy mi történik pontosan amíg a parkolótól az utas eljut a beszállítókapuig. Ráadásul nem csupán az utas szemszögéből láthatók a folyamatok, hanem minden olyan kulisszák mögött végzett munkára is fény derül, amit egy átlagos utas soha nem láthatna.
A repülőtér titkai mindig lebilincselik az átlagutazót
Szinte biztos, hogy a tavalyit újabb rekord év követi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A ritka felvételeken megmutatják, mi történik a háttérben, amíg az utas a beszállásra vár és tippeket adnak ahhoz, hogy nyugodtan kezdődjön a nyaralás, akár nagy bőrönddel, akár kézipoggyásszal indulunk valamelyik célállomásra. Olyan kérdésekre is választ kap a néző, mint például:
- Hogyan készüljünk a repülésre?
- Mire, mennyi időt szánjunk a terminálon?
- Hogyan lehet elkerülni a check-in pultok előtti sorban állást?
- Mennyi idő alatt lehet bejutni a tranzit területre?
- Hogyan gyorsult fel az utasbiztonsági ellenőrzés?
És az is kiderül, miért hívják beszállásra az utasokat akkor, amikor a gép még valamelyik szomszédos ország légterében jár. Ezúttal a kevésbé rutinos utazóknak is próbálnak tanácsot adni ahhoz, hogy jól induljon a pihenés.
A légiutas-kísérők nem mutathatják, de titokban utálják, ha ezt teszed utasként – ne te legyél a következő bunkó!
A fogaskerekekről szól minden!
A szakember megmutatja mennyire összetett egy olyan háttérfolyamat, aminek a végén mi, utasként elfoglalhatjuk a helyünket egy repülőgép fedélzetén. Ahogy a gép megérkezik Budapestre, ahogyan az állóhelyfelosztás megtörténik, vagyis hol parkol majd, illetve a földi kiszolgálás hogyan készül fel a járat fogadására, ez például már az előző nap kiosztásra kerül.
Bizonyos légitársaságoknál ráadásul nagyjából 30 perc a fordulóidő, ezért aztán ott minden fogaskeréknek tökéletesen kell működni a gép körül és a gépen belül is. Kiderül az is, hogy amikor az utasokat beszálláshoz szólítják adott kapuhoz, meglehet, hogy a járat még egy másik ország légterében tartózkodik. Elmagyarázzák ennek okát is.
Ilyen és ehhez hasonló érdekességeket rejt az Aeropark Budapest csatorna legújabb kisfilmje, amit a repülőtér rajongó nézők nagyra értékeltek a hozzászólások alapján. Többen azt írják, hogy már láttak hasonló tartalmú videókat, de a mostani összeszedettsége, a felvételek minősége, a szög ahonnan betekinthetünk olyan helyszínekre, ahol a rendkívül fontos háttérmunkák folynak és a sok háttér-információ kiemelik ezt a kisfilmet a többi közül. Ön is így gondolja?
