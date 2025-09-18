Gondolnád? - Miskolc és Avas feliratú rendszámtáblák Amerikában!

Miskolc feliratú rendszám Amerikában

Miután egy David David nevű felhasználó - aki már pár éve Miskolcon él - rátalált a fotóra az ominózus rendszámmal úgy gondolta, hogy mások számára is érdekes lehet. Eredetileg nem tudta, hogy kié, de miután ő is megosztotta miskolci Facebook csoportokban, elkezdtek jelentkezni az emberek.

Megható számomra, hogy messzire szakadt hazánk fiai mennyire mélyen őrzik szívükben az emlékeket

– jegyezte meg megérintve.

Avas és Miskolc Kanadában

Jelentkezett például egy Kanadában élő magyar autós is, akinek szintén Miskolc a rendszáma.

Miskolc feliratú rendszám Kanadában

Forrás: Facebook

De kapott még Kanadába kitelepült avasiaktól is képet a rendszámról, amin Avas felirat látható.