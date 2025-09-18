2 órája
Gondolnád? - Miskolc és Avas feliratú rendszámtáblák Amerikában!
Különleges fényképek kerültek elő a közösségi médiában. Miskolc és Avas feliratú rendszámtáblákkal robognak az odakint élő, de örökké magyar autósok.
A közösségi médiában, véletlenül lelt rá egy felhasználó a fotóra egy amerikai magyaroknak szóló csoportban. Az autó rendszámtábláján Miskolc felirat látható, pedig a tulajdonos Észak-Karolinában hajtja a gépet. Ez is azt mutathatja: aki ide született, annak a szíve örökké itt marad.
Miskolc feliratú rendszám Amerikában
Miután egy David David nevű felhasználó - aki már pár éve Miskolcon él - rátalált a fotóra az ominózus rendszámmal úgy gondolta, hogy mások számára is érdekes lehet. Eredetileg nem tudta, hogy kié, de miután ő is megosztotta miskolci Facebook csoportokban, elkezdtek jelentkezni az emberek.
Megható számomra, hogy messzire szakadt hazánk fiai mennyire mélyen őrzik szívükben az emlékeket
– jegyezte meg megérintve.
Avas és Miskolc Kanadában
Jelentkezett például egy Kanadában élő magyar autós is, akinek szintén Miskolc a rendszáma.
De kapott még Kanadába kitelepült avasiaktól is képet a rendszámról, amin Avas felirat látható.
