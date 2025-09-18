szeptember 18., csütörtök

Wow!

2 órája

Gondolnád? - Miskolc és Avas feliratú rendszámtáblák Amerikában!

Címkék#Miskolc#avas felirat#odakint#Kanada#rendszámtábla

Különleges fényképek kerültek elő a közösségi médiában. Miskolc és Avas feliratú rendszámtáblákkal robognak az odakint élő, de örökké magyar autósok.

Boon.hu

A közösségi médiában, véletlenül lelt rá egy felhasználó a fotóra egy amerikai magyaroknak szóló csoportban. Az autó rendszámtábláján Miskolc felirat látható, pedig a tulajdonos Észak-Karolinában hajtja a gépet. Ez is azt mutathatja: aki ide született, annak a szíve örökké itt marad.

Miskolc feliratú rendszám Amerikában.
Miskolc feliratú rendszám Amerikában
Forrás:  Facebook

Miskolc feliratú rendszám Amerikában

Miután egy David David nevű felhasználó - aki már pár éve Miskolcon él - rátalált a fotóra az ominózus rendszámmal úgy gondolta, hogy mások számára is érdekes lehet. Eredetileg nem tudta, hogy kié, de miután ő is megosztotta miskolci Facebook csoportokban, elkezdtek jelentkezni az emberek.

Megható számomra, hogy messzire szakadt hazánk fiai mennyire mélyen őrzik szívükben az emlékeket

 – jegyezte meg megérintve.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Avas és Miskolc Kanadában

Jelentkezett például egy Kanadában élő magyar autós is, akinek szintén Miskolc a rendszáma.

Miskolc feliratú rendszám Kanadában.
Miskolc feliratú rendszám Kanadában
Forrás:  Facebook

De kapott még Kanadába kitelepült avasiaktól is képet a rendszámról, amin Avas felirat látható.

Avas feliratú rendszám Kanadában.
Avas feliratú rendszám Kanadában
Forrás:  Facebook

 

