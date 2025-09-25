Rendőrök jelentek meg a XII. Szendrői Gazdanapon és a VIII. Bódva-völgyi Vadásznapon

A rendezvényen az érdeklődők többek között közlekedési akadályversenyen és KRESZ pályán, közlekedési szimulátoros bemutatón, bűn- és balesetmegelőzési előadásokon (RedP drogprevenció, KRESZ szabályok, gyalogos- és kerékpáros közlekedés, 112-es segélyhívó használata, vagyonvédelem, cyberbullying, internethasználat veszélyei, állatvédelem) vehettek részt – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A legkisebbek kipróbálhatták a rendőrmotort és a rendőrautó elektromos változatát, valamint az ittasságot és drogfogyasztást szimuláló szemüvegeket is.

A KRESZ pályát sikeresen teljesítő gyerekek ajándékokat kaptak.

