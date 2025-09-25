1 órája
Rendőrök jelentek meg a XII. Szendrői Gazdanapon és a VIII. Bódva-völgyi Vadásznapon
Az Edelényi Rendőrkapitányság munkatársai bűn- és balesetmegelőzési kitelepüléssel vettek részt a rendezvényeken, a Biztonság Hete programsorozat keretében.
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook
A rendezvényen az érdeklődők többek között közlekedési akadályversenyen és KRESZ pályán, közlekedési szimulátoros bemutatón, bűn- és balesetmegelőzési előadásokon (RedP drogprevenció, KRESZ szabályok, gyalogos- és kerékpáros közlekedés, 112-es segélyhívó használata, vagyonvédelem, cyberbullying, internethasználat veszélyei, állatvédelem) vehettek részt – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán.
A legkisebbek kipróbálhatták a rendőrmotort és a rendőrautó elektromos változatát, valamint az ittasságot és drogfogyasztást szimuláló szemüvegeket is.
A KRESZ pályát sikeresen teljesítő gyerekek ajándékokat kaptak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
További hírek a boon.hu-n.
Odacsapott a miskolci önkormányzat, egymás után kapják el a veszélyes betolakodókat – fotókkal
Mi az, amiben több százszorosan veri Borsod-Abaúj-Zemplén és Magyarország az összes európai államot?