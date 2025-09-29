A rendőrség is megjelent a Kutatók Éjszakáján

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is csatlakoztak a szeptember 26-án a Miskolci Egyetem által szervezett programhoz. A bűnmegelőzési szolgálat munkatársai információs standnál fogadták az érdeklődőket, ahol ismertették az aktuális elkövetési formákat, valamint felvilágosítást adtak a megelőzéshez szükséges magatartásformákról.

A Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében a gyermekek és fiatalok figyelmét külön felhívták a kábítószer-használat veszélyeire, és tanácsokkal látták el őket a tudatos internethasználat kapcsán is.

A bűnügyi-technikai szolgálat szakemberei a helyszínelői munka rejtelmeibe engedtek betekintést, míg a balesetmegelőzési bizottság munkatársai a közlekedési szabályok betartásának fontosságát hangsúlyozták, kiemelt figyelmet fordítva az elektromos rollerek használatára vonatkozó előírásokra.

A rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők játékos és interaktív formában ismerkedjenek meg a tudomány és a biztonság világával – írja a police.hu.

