A rendőrség is megjelent a Kutatók Éjszakáján
A Kutatók Éjszakája Európa-szerte megrendezett, ingyenes eseménysorozat, amely a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítését szolgálja. Minden évben szeptember utolsó hétvégéjén a nagyközönség bepillantást nyerhet a különböző tudományterületek titkaiba, új eredményeibe és módszereibe.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is csatlakoztak a szeptember 26-án a Miskolci Egyetem által szervezett programhoz. A bűnmegelőzési szolgálat munkatársai információs standnál fogadták az érdeklődőket, ahol ismertették az aktuális elkövetési formákat, valamint felvilágosítást adtak a megelőzéshez szükséges magatartásformákról.
A Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében a gyermekek és fiatalok figyelmét külön felhívták a kábítószer-használat veszélyeire, és tanácsokkal látták el őket a tudatos internethasználat kapcsán is.
A bűnügyi-technikai szolgálat szakemberei a helyszínelői munka rejtelmeibe engedtek betekintést, míg a balesetmegelőzési bizottság munkatársai a közlekedési szabályok betartásának fontosságát hangsúlyozták, kiemelt figyelmet fordítva az elektromos rollerek használatára vonatkozó előírásokra.
A rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők játékos és interaktív formában ismerkedjenek meg a tudomány és a biztonság világával – írja a police.hu.
