szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Részt vettek

26 perce

A rendőrség is megjelent a Kutatók Éjszakáján

Címkék#Kutatók Éjszakája#rendőrség#Miskolc

A Kutatók Éjszakája Európa-szerte megrendezett, ingyenes eseménysorozat, amely a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítését szolgálja. Minden évben szeptember utolsó hétvégéjén a nagyközönség bepillantást nyerhet a különböző tudományterületek titkaiba, új eredményeibe és módszereibe.

A rendőrség is megjelent a Kutatók Éjszakáján

Forrás: police.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is csatlakoztak a szeptember 26-án a Miskolci Egyetem által szervezett programhoz. A bűnmegelőzési szolgálat munkatársai információs standnál fogadták az érdeklődőket, ahol ismertették az aktuális elkövetési formákat, valamint felvilágosítást adtak a megelőzéshez szükséges magatartásformákról.

Forrás: police.hu

A Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében a gyermekek és fiatalok figyelmét külön felhívták a kábítószer-használat veszélyeire, és tanácsokkal látták el őket a tudatos internethasználat kapcsán is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A bűnügyi-technikai szolgálat szakemberei a helyszínelői munka rejtelmeibe engedtek betekintést, míg a balesetmegelőzési bizottság munkatársai a közlekedési szabályok betartásának fontosságát hangsúlyozták, kiemelt figyelmet fordítva az elektromos rollerek használatára vonatkozó előírásokra.

A rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők játékos és interaktív formában ismerkedjenek meg a tudomány és a biztonság világával – írja a police.hu.

A Kutatók Éjszakájáról alábbi cikkeinkben is olvashat portálunkon:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu