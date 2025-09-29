Elleptek a rendőrök egy miskolci általános iskolát

Hétfőn délelőtt hatalmas rendőri jelenlét volt a miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola környékén, a Zoltán utcát le is zárták a forgalom elől. A rendőrség tájékoztatása szerint mindez nem éles helyzet, hanem egy előre tervezett bombariadó-gyakorlat része, melynek célja az intézmény kiürítésének és az eljárásrend gyakorlati tesztelése.

Bombariadó szimulációs gyakorlat volt egy miskolci iskolánál a rendőrség tájékoztatása szerint / A fotó illusztráció

Fotó: Vajda János

Rendőrségi gyakorlat volt az iskolánál

A hétfői akció egy szimulációs gyakorlat volt, amelyben a rendőrök azt modellezték, hogyan zajlana egy valódi bombariadó esetén az iskola kiürítése. A gyakorlat célja, hogy feltérképezzék az esetleges problémákat, és biztosítsák, hogy egy éles helyzetben a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb intézkedések szülessenek

– tájékoztatta a boon.hu-t Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Januárban bombariadó-hullám söpört végig a borsodi általános iskolákban is, amiről a boon.hu is beszámolt.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!