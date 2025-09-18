szeptember 18., csütörtök

boon.hu video

6 órája

Most nem büntette, hanem jutalmazta a rendőrség a „gyorshajtást” - képek, videó

Címkék#boon video#Biztonság Hete#Safety Day#Biztonság nap#rendőrség

Csütörtökön rendezték meg a Safe Party elnevezésű programot a Biztonság Hete alkalmából. A rendőrség ezzel is a biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet.

Boon.hu

Ebben az évben immár kilencedszer rendezi meg a programot az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) és a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ). A Biztonság Hetének témája most az iskolakezdéssel kapcsolatos biztonságos közlekedésre való felkészülés, a kijelölt gyalogátkelőhelyeken való átkelés és a biztonsági öv használata.
A rendőrség és a társszervek célja ezúttal is a prevenció.

Rendőrségi motorra is felülhettek a gyerekek
Rendőrségi motorra is felülhettek a diákok
Fotó: Vajda János

Safe Party a Népkertben

Szeptember 18-án, csütörtökön rendezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a „Safe Party” elnevezésű programját 9 és 13 óra között a Miskolci Népkertben. A programban részt vett a Katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt, a Polgárőrszövetség, a 112-es Hívásfogadó Állomás, a Bűnmegelőzési Osztály, a Toborzó Iroda, a Készenléti Rendőrség és az MVK Zrt. is.

Safe Day a rendőrségen

Fotók: Vajda János

A rendőrség és a társszervek célja

Az iskolakezdés kapcsán nagy figyelmet fordítunk az iskolák közelében lévő gyalogátkelőhelyek ellenőrzésére, a gyerekek szabályos és biztonságos átkelésére és a biztonsági öv használatára. A rendezvénnyel az a célunk, hogy mivel az iskolai tantervben nincsen közlekedésbiztonsági oktatás, így bővítsük az óvodások, iskolások, gimnazisták, szakközépiskolások ismereteit

 – mondta Baffyné Kormos Krisztina rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának titkára.

Mivel a sebesség az egyik fő okozati tényező a balesetek bekövetkezésénél, itt szeretnénk felhívni a figyelmet a csökkentésének fontosságára. Ezért most ellentétes napot tartunk a gyermekek körében és a Fáma lézer nevű mérőműszerrel mérjük majd a gyorsaságukat és azt jutalmazzuk majd, aki a leggyorsabban fut 

– tette hozzá.

Programok

A folyamatos programok között a Balesetmegelőzési Bizottság sátrában a kisebbeknek KRESZ szerencsekerék, KRESZ mágneses puzzle kirakó, KRESZ labdajáték, nagyobbaknak motoros szimulátor, illetve rollerpálya állt rendelkezésre. Az óvodás korú gyermekek a KRESZ-kirakó segítségével, játékos módon ismerkedhettek meg egyes közlekedési táblákkal. A közlekedési témájú színezők és tesztlapok mellett az óvodás és iskolás csoportok számot adhattak tudásukról a gyalogátkelő használatának szabályairól. A jó válaszok jutalma pedig fényvisszaverő termékek voltak.

De ezeken kívül volt még drón bemutató, kommandós bemutató, ittasságot és bódultságot szimuláló szemüvegekkel akadálypálya és interaktív játékok.

 

