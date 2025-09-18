Most nem büntette, hanem jutalmazta a rendőrség a „gyorshajtást” - képek, videó

A rendőrség és a társszervek célja

Az iskolakezdés kapcsán nagy figyelmet fordítunk az iskolák közelében lévő gyalogátkelőhelyek ellenőrzésére, a gyerekek szabályos és biztonságos átkelésére és a biztonsági öv használatára. A rendezvénnyel az a célunk, hogy mivel az iskolai tantervben nincsen közlekedésbiztonsági oktatás, így bővítsük az óvodások, iskolások, gimnazisták, szakközépiskolások ismereteit

– mondta Baffyné Kormos Krisztina rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának titkára.

Mivel a sebesség az egyik fő okozati tényező a balesetek bekövetkezésénél, itt szeretnénk felhívni a figyelmet a csökkentésének fontosságára. Ezért most ellentétes napot tartunk a gyermekek körében és a Fáma lézer nevű mérőműszerrel mérjük majd a gyorsaságukat és azt jutalmazzuk majd, aki a leggyorsabban fut

– tette hozzá.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Programok

A folyamatos programok között a Balesetmegelőzési Bizottság sátrában a kisebbeknek KRESZ szerencsekerék, KRESZ mágneses puzzle kirakó, KRESZ labdajáték, nagyobbaknak motoros szimulátor, illetve rollerpálya állt rendelkezésre. Az óvodás korú gyermekek a KRESZ-kirakó segítségével, játékos módon ismerkedhettek meg egyes közlekedési táblákkal. A közlekedési témájú színezők és tesztlapok mellett az óvodás és iskolás csoportok számot adhattak tudásukról a gyalogátkelő használatának szabályairól. A jó válaszok jutalma pedig fényvisszaverő termékek voltak.