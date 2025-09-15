szeptember 15., hétfő

Amikor a rendőrök nem csak terepen mérkőznek meg

A sátoraljaújhelyi és sárospataki rendőrök különleges napot tölthettek el szlovák kollégáikkal Vinicky településen.

Kispályás labdarúgó bajnokságon vettek részt Szlovákiában

A Sátoraljaújhelyi és a Sárospataki Rendőrkapitányság 2025. szeptember 12-én részt vett a Tőketerebesi Kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Mgr. René Demján alezredes meghívására Szlovákiában, Vinicky (Szőlőske) településen megrendezett szakmai megbeszélésen és sportnapon. 

Labdarúgó bajnokság
Dobogós helyen végeztek a labdarúgó bajnokságon
Fotó: Police / Forrás: FB

A program során szó esett a közös járőrszolgálatokról, a migrációs kérdésekről, a határon átnyúló bűncselekményekről, valamint az információcsere és együttműködés további lehetőségeiről.

Dobogósok lettek

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság 10 fős, míg a Sárospataki Rendőrkapitányság 9 fős delegációval képviseltette magát. A sportprogram keretében lebonyolított kispályás labdarúgó bajnokságon a sátoraljaújhelyi rendőrök a 3. helyezést, a sárospatakiak pedig a 4. helyezést szerezték meg a 6 csapatos mezőnyben - olvasható a rendőrség facebook oldalán.

 

