Rendőri forgalomirányítás lesz szerda reggel Miskolc egyes részein

Október 1-jén, szerdán rendőri forgalomirányítás lesz a Komlóstetőről kivezető útszakaszon, a Puskin utca és a Gózon Lajos utca kereszteződésénél –tette közzé Bajusz Gábor a Facebook oldalán.

A fotó illusztráció

Forrás: MW

Reggel 7 és 8 óra között forgalomszámlálást is végeznek ezen a szakaszon.

Kérik, fokozott óvatossággal közlekedjenek, és kövessék a rendőri jelzéseket! Köszönik az együttműködésüket!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További híreket talál portálunkon.