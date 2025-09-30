szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

10°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

3 órája

Rendőri forgalomirányítás lesz szerda reggel Miskolc egyes részein

Címkék#rendőrség#Miskolc#közlekedés

Forgalmi tájékoztatóról tett közzé bejegyzést Bajusz Gábor. Fontos információkat tartalmaz.

Október 1-jén, szerdán rendőri forgalomirányítás lesz a Komlóstetőről kivezető útszakaszon, a Puskin utca és a Gózon Lajos utca kereszteződésénél –tette közzé Bajusz Gábor a Facebook oldalán.

A fotó illusztráció
Forrás: MW

Reggel 7 és 8 óra között forgalomszámlálást is végeznek ezen a szakaszon.

Kérik, fokozott óvatossággal közlekedjenek, és kövessék a rendőri jelzéseket!

Köszönik az együttműködésüket!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További híreket talál portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu