Közlekedés
3 órája
Rendőri forgalomirányítás lesz szerda reggel Miskolc egyes részein
Forgalmi tájékoztatóról tett közzé bejegyzést Bajusz Gábor. Fontos információkat tartalmaz.
Október 1-jén, szerdán rendőri forgalomirányítás lesz a Komlóstetőről kivezető útszakaszon, a Puskin utca és a Gózon Lajos utca kereszteződésénél –tette közzé Bajusz Gábor a Facebook oldalán.
Reggel 7 és 8 óra között forgalomszámlálást is végeznek ezen a szakaszon.
Kérik, fokozott óvatossággal közlekedjenek, és kövessék a rendőri jelzéseket!
Köszönik az együttműködésüket!
