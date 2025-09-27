1 órája
Tudják, hogy kell esős úton közlekedni? – kérdezte a rendőr, de ezzel nem volt vége
A címbeli kérdésre a helyes válasz leginkább kétféle lehet, az egyik közülük a „sehogy”. A másikat, a még hasznosabbat pedig a rendőr tanácsa adja meg videó formájában.
A vármegyeimegyei rendőr-főkapitányság Facebook oldalán posztolt egy kisfilmet. A klipben a rendőr tanácsa hallható-látható, ami a járművezetőknek szól, az őszi időjárás beköszöntére tekintettel.
A rendőr tanácsa az őszi szezon vezetőinek
Tudják, hogy kell esős úton közlekedni?
Erre a kérdésre bizonyára sokan keresik a választ ilyentájt a városi és vidéki közutakon közlekedők közül. Nemcsak az autósok, de akár (sőt, pláne) a kerékpárosok, a rolleresek, de akár még a gyalogosok is. A válasz, mint kellő rutinnal és érzékkel megtippelhető, kétféle lehet. Azt, hogy „sehogy”, ezúttal vessük el, mert a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság által közzétett kisfilm végén a közreműködő egyenruhás szakember egy jóval hasznosabb tanáccsal szolgál. Mármint amit valódi haszonnal tudunk alkalmazni, amennyiben közlekedni szeretnénk a következő időszakban.
A fenti kérdésre az adekvát válasz úgy szól, hogy
lassan.
A Facebook-bejegyzés itt található.
