Tudják, hogy kell esős úton közlekedni? – kérdezte a rendőr, de ezzel nem volt vége

A vármegyeimegyei rendőr-főkapitányság Facebook oldalán posztolt egy kisfilmet. A klipben a rendőr tanácsa hallható-látható, ami a járművezetőknek szól, az őszi időjárás beköszöntére tekintettel.

Erre a kérdésre bizonyára sokan keresik a választ ilyentájt a városi és vidéki közutakon közlekedők közül. Nemcsak az autósok, de akár (sőt, pláne) a kerékpárosok, a rolleresek, de akár még a gyalogosok is. A válasz, mint kellő rutinnal és érzékkel megtippelhető, kétféle lehet. Azt, hogy „sehogy”, ezúttal vessük el, mert a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság által közzétett kisfilm végén a közreműködő egyenruhás szakember egy jóval hasznosabb tanáccsal szolgál. Mármint amit valódi haszonnal tudunk alkalmazni, amennyiben közlekedni szeretnénk a következő időszakban.

A fenti kérdésre az adekvát válasz úgy szól, hogy

lassan.

