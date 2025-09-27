szeptember 27., szombat

Helyi közélet

2 órája

Tudják, hogy kell esős úton közlekedni? – kérdezte a rendőr, de ezzel nem volt vége

A címbeli kérdésre a helyes válasz leginkább kétféle lehet, az egyik közülük a „sehogy”. A másikat, a még hasznosabbat pedig a rendőr tanácsa adja meg videó formájában.

Boon.hu

A vármegyeimegyei rendőr-főkapitányság Facebook oldalán posztolt egy kisfilmet. A klipben a rendőr tanácsa hallható-látható, ami a járművezetőknek szól, az őszi időjárás beköszöntére tekintettel.

rendőr tanácsa
Tudja, hogy kell közlekedni esős időben? – a választ megadja a rendőr tanácsa
Forrás:  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

A rendőr tanácsa az őszi szezon vezetőinek

Tudják, hogy kell esős úton közlekedni?

Erre a kérdésre bizonyára sokan keresik a választ ilyentájt a városi és vidéki közutakon közlekedők közül. Nemcsak az autósok, de akár (sőt, pláne) a kerékpárosok, a rolleresek, de akár még a gyalogosok is. A válasz, mint kellő rutinnal és érzékkel megtippelhető, kétféle lehet. Azt, hogy „sehogy”, ezúttal vessük el, mert a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság által közzétett kisfilm végén a közreműködő egyenruhás szakember egy jóval hasznosabb tanáccsal szolgál. Mármint amit valódi haszonnal tudunk alkalmazni, amennyiben közlekedni szeretnénk a következő időszakban.

A fenti kérdésre az adekvát válasz úgy szól, hogy

lassan.

A Facebook-bejegyzés itt található.

