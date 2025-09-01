szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

28°
+25
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődés

1 órája

Ahol mostantól nem „a Bagoly vár”, hanem a rendészet

Címkék#rendészet#Miör#Miskolci Önkormányzati Rendészet#közbiztonság#Felső-Majláth#Bagolyvár#ügyfélszolgálat#járőrszolgálat#pihenő

Ügyfélszolgálat, lakossági fogadóóra, bejelentőhely, járőrök pihenője. Sokféle funkciót felvesz a jövőben a felső-majláthi Bagolyvár épületében kialakított rendészeti alközpont.

Boon.hu
Ahol mostantól nem „a Bagoly vár”, hanem a rendészet

A rendészet az ígéretek szerint nagyobb mértékben jelen lesz a nyugati városrészben

Fotó: Vajda János

A Miskolci Önkormányzati Rendészet (Miör) új irodáját, vagy hivatalos nevén alközpontját nyitották meg hétfőn az 1-es villamos diósgyőri végállomásánál. Egész pontosan a felső-majláthi lakótelepnél van, ugyebár, a végállomás, és ott áll a terület Bükk felőli sarkán a Bagolyvárnak hívott régi épület, amit az elmúlt időszakban több lépcsőben felújítottak, és többféle funkcióval láttak el. Például itt van magának a közlekedési társaságnak a pihenőhelye, szeptember 1-től pedig egy rendészeti állomáshely is.

rendészet
A rendészet az ígéretek szerint nagyobb mértékben jelen lesz a nyugati városrészben
Fotó: Vajda János

Rendészeti alközpont: lehet személyesen keresni, de jobb online

Az alközpont tulajdonképpen egy irodát jelent, kapcsolódó helyiségekkel. Alkalmas arra is, hogy a városrészben járőröző rendészek ott megpihenjenek (munkaközi pihenőidejüket ott töltsék, ne kelljen visszautazni emiatt a Győri kapui központba), ügyfeleket fogadjanak, ügyfélfogadást tartsanak, de akár igény szerint lakossági fogadóórát tudnak ott tartani. Utóbbi pontos időbeosztásáról, tehát hogy mikor tudják „az utcáról” az ügyfelek panaszaikkal, bejelentéseikkel felkeresni a hivatalosan Erdész utca 24. számként nyilvántartott ingatlant, az ottani első emeleti fogadóhelyiséget, nos, erről a Miör vezetésének ígérete szerint rövidesen tájékoztatni fogják a nagyközönséget. Erre a mior.hu weboldal szolgál elsősorban. Mint Kovács László Miör-igazgató a hétfői avatáson elmondta, általában az online, illetve telefonos kapcsolattartásra biztatják a miskolciakat, amikor rendészeti jellegű problémájuk van: hívják az ingyenes telefonszámot, írjanak e-mailt ([email protected]).

  • 06-80/46-00-46 ingyenesen hívható zöld szám (0-24-óráig)

– Ezzel az újfent, megújulva használható irodahelyiséggel tovább erősödhet a nyugati városrész közbiztonsága, az itt élők biztonságérzete. Megfoghatóbbá vált így – kommentálta a helyszínen a fejleményt Hollósy András miskolci alpolgármester. – Nem állunk meg, napokon belül újabb hasonló fejlesztést tudunk majd bemutatni máshol a városban.

rendeszet005
Balra Kovács László Miör-vezető
Fotó: Vajda János

– Megállapodásunk van az MVK Zrt.-vel, a mi munkatársaink rendszeresen ellenőrzik itt is a tömegközlekedési csomópontokat. A Bagolyvárban, ami a felső-majláthi villamos- és buszvégállomásnál található, jó állapotú, jól felszerelt helyiséget tudnak szeptember 1-től használni a kollégáink. Lesz itt postaláda is, de személyesen is jelentkezhetnek panaszaikkal a polgárok, amihez a lakossági igényekhez igazodó ügyfélszolgálati időt igyekszünk majd kialakítani. A hangsúly a lakosságiközeli, szolgáltató jellegen van. Ezt tükrözi a rendészeink egyenruhája is.

  • A Boon.hu 2019-ben így írt a különös építmény múltjáról-jelenéről: „A Bagolyvár Miskolc egyik emblematikus épülete, először az erdészeté volt, majd lakóházként működött, két évtizeden keresztül pedig elhagyatottan állt és csaknem méltatlan sorsa jutott. 2015 végén a miskolci önkormányzat az eredeti épületet lebontotta, majd annak mását uniós forrásból építette föl több mint 509 millió forintból.
  • A Bagolyvár ma többfunkciós épületként szolgál: itt kap helyet a város közlekedési vállalatának jegy- és bérletpénztára és a városi kerületi rendészet. Az utasok számára pedig várótermet alakítottak ki. Tervben volt, kormányablak nyitása és kerékpárkölcsönzés is, de ezek azóta sem valósultak meg.”

Rendészeti alközpont átadása a Bagolyvárban

Fotók: Vajda János

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu