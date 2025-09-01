1 órája
Ahol mostantól nem „a Bagoly vár”, hanem a rendészet
Ügyfélszolgálat, lakossági fogadóóra, bejelentőhely, járőrök pihenője. Sokféle funkciót felvesz a jövőben a felső-majláthi Bagolyvár épületében kialakított rendészeti alközpont.
A rendészet az ígéretek szerint nagyobb mértékben jelen lesz a nyugati városrészben
Fotó: Vajda János
A Miskolci Önkormányzati Rendészet (Miör) új irodáját, vagy hivatalos nevén alközpontját nyitották meg hétfőn az 1-es villamos diósgyőri végállomásánál. Egész pontosan a felső-majláthi lakótelepnél van, ugyebár, a végállomás, és ott áll a terület Bükk felőli sarkán a Bagolyvárnak hívott régi épület, amit az elmúlt időszakban több lépcsőben felújítottak, és többféle funkcióval láttak el. Például itt van magának a közlekedési társaságnak a pihenőhelye, szeptember 1-től pedig egy rendészeti állomáshely is.
Rendészeti alközpont: lehet személyesen keresni, de jobb online
Az alközpont tulajdonképpen egy irodát jelent, kapcsolódó helyiségekkel. Alkalmas arra is, hogy a városrészben járőröző rendészek ott megpihenjenek (munkaközi pihenőidejüket ott töltsék, ne kelljen visszautazni emiatt a Győri kapui központba), ügyfeleket fogadjanak, ügyfélfogadást tartsanak, de akár igény szerint lakossági fogadóórát tudnak ott tartani. Utóbbi pontos időbeosztásáról, tehát hogy mikor tudják „az utcáról” az ügyfelek panaszaikkal, bejelentéseikkel felkeresni a hivatalosan Erdész utca 24. számként nyilvántartott ingatlant, az ottani első emeleti fogadóhelyiséget, nos, erről a Miör vezetésének ígérete szerint rövidesen tájékoztatni fogják a nagyközönséget. Erre a mior.hu weboldal szolgál elsősorban. Mint Kovács László Miör-igazgató a hétfői avatáson elmondta, általában az online, illetve telefonos kapcsolattartásra biztatják a miskolciakat, amikor rendészeti jellegű problémájuk van: hívják az ingyenes telefonszámot, írjanak e-mailt ([email protected]).
- 06-80/46-00-46 ingyenesen hívható zöld szám (0-24-óráig)
– Ezzel az újfent, megújulva használható irodahelyiséggel tovább erősödhet a nyugati városrész közbiztonsága, az itt élők biztonságérzete. Megfoghatóbbá vált így – kommentálta a helyszínen a fejleményt Hollósy András miskolci alpolgármester. – Nem állunk meg, napokon belül újabb hasonló fejlesztést tudunk majd bemutatni máshol a városban.
– Megállapodásunk van az MVK Zrt.-vel, a mi munkatársaink rendszeresen ellenőrzik itt is a tömegközlekedési csomópontokat. A Bagolyvárban, ami a felső-majláthi villamos- és buszvégállomásnál található, jó állapotú, jól felszerelt helyiséget tudnak szeptember 1-től használni a kollégáink. Lesz itt postaláda is, de személyesen is jelentkezhetnek panaszaikkal a polgárok, amihez a lakossági igényekhez igazodó ügyfélszolgálati időt igyekszünk majd kialakítani. A hangsúly a lakosságiközeli, szolgáltató jellegen van. Ezt tükrözi a rendészeink egyenruhája is.
- A Boon.hu 2019-ben így írt a különös építmény múltjáról-jelenéről: „A Bagolyvár Miskolc egyik emblematikus épülete, először az erdészeté volt, majd lakóházként működött, két évtizeden keresztül pedig elhagyatottan állt és csaknem méltatlan sorsa jutott. 2015 végén a miskolci önkormányzat az eredeti épületet lebontotta, majd annak mását uniós forrásból építette föl több mint 509 millió forintból.
- A Bagolyvár ma többfunkciós épületként szolgál: itt kap helyet a város közlekedési vállalatának jegy- és bérletpénztára és a városi kerületi rendészet. Az utasok számára pedig várótermet alakítottak ki. Tervben volt, kormányablak nyitása és kerékpárkölcsönzés is, de ezek azóta sem valósultak meg.”
Rendészeti alközpont átadása a BagolyvárbanFotók: Vajda János