Rekord látogatószám a 10. Kerekdomb Fesztiválon

A fesztivál színpadán olyan ismert előadók léptek fel, mint az Elefánt, a 30Y, Péterfy Bori & Love Band, az Analog Balaton vagy Szabó Balázs Bandája. A fiatalabb közönséget Lil Frakk, a Duckshell vagy a Fiúk koncertjei mozgatták meg, míg a gyerekek a vasárnapi Ludas Matyi futamon mérhették össze erejüket.

A fesztivál évről évre bizonyítja, hogy a nyár után is van igény a közösségi, kulturális programokra. A következő Kerekdomb Fesztivált 2026. szeptember 18. és 20. között rendezik meg Tállyán, a kedvezményes bérletek már most elérhetők.