Rekord látogatószám a 10. Kerekdomb Fesztiválon
Szeptember 19. és 21. között rendezték meg Tállyán a jubileumi, 10. Kerekdomb Fesztivált, amelyre idén mintegy 6500 látogató érkezett. A közönség 23 borászat kínálatát kóstolhatta végig, és koncerteken, színházi és irodalmi programokon, valamint kiállításokon is részt vehetett.
Sikeres volt a Kerekdomb Fesztivál
A fesztivál színpadán olyan ismert előadók léptek fel, mint az Elefánt, a 30Y, Péterfy Bori & Love Band, az Analog Balaton vagy Szabó Balázs Bandája. A fiatalabb közönséget Lil Frakk, a Duckshell vagy a Fiúk koncertjei mozgatták meg, míg a gyerekek a vasárnapi Ludas Matyi futamon mérhették össze erejüket.
A fesztivál évről évre bizonyítja, hogy a nyár után is van igény a közösségi, kulturális programokra. A következő Kerekdomb Fesztivált 2026. szeptember 18. és 20. között rendezik meg Tállyán, a kedvezményes bérletek már most elérhetők.