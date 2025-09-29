szeptember 29., hétfő

Siker

2 órája

Rekord látogatószám a 10. Kerekdomb Fesztiválon

Címkék#Analog Balaton#koncert#fesztivál#borászat

Szeptember 19. és 21. között rendezték meg Tállyán a jubileumi, 10. Kerekdomb Fesztivált, amelyre idén mintegy 6500 látogató érkezett. A közönség 23 borászat kínálatát kóstolhatta végig, és koncerteken, színházi és irodalmi programokon, valamint kiállításokon is részt vehetett.

Boon.hu
Rekord látogatószám a 10. Kerekdomb Fesztiválon

Sikeres volt a Kerekdomb Fesztivál

A fesztivál színpadán olyan ismert előadók léptek fel, mint az Elefánt, a 30Y, Péterfy Bori & Love Band, az Analog Balaton vagy Szabó Balázs Bandája. A fiatalabb közönséget Lil Frakk, a Duckshell vagy a Fiúk koncertjei mozgatták meg, míg a gyerekek a vasárnapi Ludas Matyi futamon mérhették össze erejüket. 

A fesztivál évről évre bizonyítja, hogy a nyár után is van igény a közösségi, kulturális programokra. A következő Kerekdomb Fesztivált 2026. szeptember 18. és 20. között rendezik meg Tállyán, a kedvezményes bérletek már most elérhetők.

 

