Az ősz első régiségvására hatalmas durranásokkal érkezik!
Új hónap, újra itt a miskolciak egyik kedvenc programja. A Miskolci Régiségvásár minden hónap első vasárnapján várja a régi tárgyak rajongóit, és nincs ez másképp az ősz első hónapjában sem. De ez a vásár nem mindennapi lesz ám!
Szeptemberben két extra program is lesz a népszerű miskolci régiségvásáron
Forrás: MW
Fotó: Vajda János
Szeptember 7-én újra benépesül Miskolc belvárosa, és a megszokott antik kincsek, retró tárgyak, porcelánok és régiségek mellett újra különleges programokkal készülnek a szervezők. A Kazinczy és Déryné utcákat is érintő régiségvásár a Szent István tértől a Centrum áruházig terjed, ahol érdeklődők százai róják majd az utcákat valami ritkaság után kutatva, vagy csak élvezi az őszi napsütést.
Őrületes meglepetéseket tartogat a szeptemberi régiségvásár
A Miskolci Régiségvásár minden hónapban különlegességgel is várja a látogatókat. Szeptemberben az idén 40 éves a Csepel BMX-et ünneplik. 1985-ben gördült először az utakra ez a legendás bringa, ami egy egész generáció gyerekkorát meghatározta. Ennek alkalmából Hajdú Róbert eredeti és egyedi építésű Csepel BMX kerékpár kollekciójának bemutatója lesz a virágóránál vasárnap délelőtt 9 órától. A gyűjtőről és a különleges biciklikről a boon.hu-n is olvashat.
Veterán motor, traktor is jöhet?
És ha mindez nem lenne elég, veterán motoros és traktoros felvonulás is lesz a régiségvásáron. A gépcsodák 9 órától lesznek a Városház térnél, a felvonulás pedig 12.30-kor indul.
Miskolcon igazán programokban gazdag hétvégére számíthatunk, hiszen szeptember 5-én elstartolt a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, mely számtalan kísérőprogrammal várja a látogatókat.
