Program

1 órája

Az ősz első régiségvására hatalmas durranásokkal érkezik!

Új hónap, újra itt a miskolciak egyik kedvenc programja. A Miskolci Régiségvásár minden hónap első vasárnapján várja a régi tárgyak rajongóit, és nincs ez másképp az ősz első hónapjában sem. De ez a vásár nem mindennapi lesz ám!

Szeptemberben két extra program is lesz a népszerű miskolci régiségvásáron

Forrás: MW

Fotó: Vajda János

Szeptember 7-én újra benépesül Miskolc belvárosa, és a megszokott antik kincsek, retró tárgyak, porcelánok és régiségek mellett újra különleges programokkal készülnek a szervezők. A Kazinczy és Déryné utcákat is érintő régiségvásár a Szent István tértől a Centrum áruházig terjed, ahol érdeklődők százai róják majd az utcákat valami ritkaság után kutatva, vagy csak élvezi az őszi napsütést.

itt az első őszi miskolci régiségvásár
Csodás napsütés várható az első őszi miskolci régiségvásáron
Forrás: MW

Őrületes meglepetéseket tartogat a szeptemberi régiségvásár

A Miskolci Régiségvásár minden hónapban különlegességgel is várja a látogatókat. Szeptemberben az idén 40 éves a Csepel BMX-et ünneplik. 1985-ben gördült először az utakra ez a legendás bringa, ami egy egész generáció gyerekkorát meghatározta. Ennek alkalmából Hajdú Róbert eredeti és egyedi építésű Csepel BMX kerékpár kollekciójának bemutatója lesz a virágóránál vasárnap délelőtt 9 órától. A gyűjtőről és a különleges biciklikről a boon.hu-n is olvashat.

Veterán motor, traktor is jöhet?

És ha mindez nem lenne elég, veterán motoros és traktoros felvonulás is lesz a régiségvásáron. A gépcsodák 9 órától lesznek a Városház térnél, a felvonulás pedig 12.30-kor indul.

Miskolcon igazán programokban gazdag hétvégére számíthatunk, hiszen szeptember 5-én elstartolt a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, mely számtalan kísérőprogrammal várja a látogatókat.

 

