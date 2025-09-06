Az ősz első régiségvására hatalmas durranásokkal érkezik!

Szeptember 7-én újra benépesül Miskolc belvárosa, és a megszokott antik kincsek, retró tárgyak, porcelánok és régiségek mellett újra különleges programokkal készülnek a szervezők. A Kazinczy és Déryné utcákat is érintő régiségvásár a Szent István tértől a Centrum áruházig terjed, ahol érdeklődők százai róják majd az utcákat valami ritkaság után kutatva, vagy csak élvezi az őszi napsütést.

Csodás napsütés várható az első őszi miskolci régiségvásáron

Forrás: MW

Őrületes meglepetéseket tartogat a szeptemberi régiségvásár

A Miskolci Régiségvásár minden hónapban különlegességgel is várja a látogatókat. Szeptemberben az idén 40 éves a Csepel BMX-et ünneplik. 1985-ben gördült először az utakra ez a legendás bringa, ami egy egész generáció gyerekkorát meghatározta. Ennek alkalmából Hajdú Róbert eredeti és egyedi építésű Csepel BMX kerékpár kollekciójának bemutatója lesz a virágóránál vasárnap délelőtt 9 órától. A gyűjtőről és a különleges biciklikről a boon.hu-n is olvashat.