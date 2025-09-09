Van olyan, aki a Rákóczi-várban ünnepli a születésnapját! - fotókkal

A szerencsi Rákóczi-vár történelmi falai között igazi családias hangulat lengte be a termet. Lintner Imre kilenc évtizedét ünnepelték szerettei, klubtársai és a város vezetői. Az életvidám Imre bácsit Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár és Kiss Attila, Szerencs polgármestere is köszöntötte, a születésnapos pedig házigazdához illően saját készítésű finomságokkal lepte meg vendégeit.

A Rákóczi-vár gyönyörű ünnepségnek adott helyet Szerencsen

Forrás: Facebook/Szerencsi Hírek

Szerencs odafigyel a lakosaira, a Rákóczi-várban ünnepeltek

Szerencsen odafigyelnek kicsikre és nagyokra egyaránt. Amíg az újszülötteket egyedi ajándékkal köszöntik, a szépkorúakat a kerek évfordulókon ünneplik. Lintner Imre 1935-ben, Kőszegen látta meg a napvilágot egy hétgyermekes család ötödik gyermekeként. A sors fiatalon árvává tette, ám bátyja hívására Zemplénbe költözött, ahol új otthonra lelt.

Mire leszereltem 1958-ban, addigra testvérem már itt élt. Én pedig jöttem utána

– idézte fel mosolyogva a kezdeteket a Szerencsi Híreknek.

Nemcsak a polgármester, még a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a 90 éves Imre bácsit

Nagy család veszi körül

Életútja során rendkívüli szakmai sokoldalúságot mutatott: dolgozott lakatosként, hajókovácsként, kisgépszerelőként és villanyszerelőként is. Végül a szerencsi ÉMÁSZ-nál talált biztos munkahelyre, ahol mindent javított, amit csak lehetett, innen vonult nyugdíjba. Feleségével két leánygyermeket neveltek fel, a család ma már hat unokával és három dédunokával büszkélkedhet, akikkel Imre bácsi mindmáig szoros kapcsolatot ápol.

Ma is aktív életet él

A kilencvenedik születésnap azonban nemcsak a múlt felidézéséről szólt, hanem arról is, hogy az ünnepelt ma is aktív, dolgos életet él. Saját készítésű fasírttal és kertjében termett szőlővel kínálta meg vendégeit, ezzel is bizonyítva, hogy a mindennapokban éppoly tevékeny, mint fiatalabb korában. Már nyolc éve lelkes tagja a Szerencsi Városi Nyugdíjas Klubnak, emellett kertészkedik, és a ház körüli munkákat is ellátja.