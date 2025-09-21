Éhesek vagytok? – kérdezte Rácz Jenő –, ki szereti a bundáskenyeret?

Rácz Jenő már a tavaly szeptemberi fesztiválon is itt volt, és most is sokan várták színpadi szereplését a Villanyrendőrnél szombaton délután. A százas nagyságrendű érdeklődő előtt a sztárséf minden tekintetben különlegesnek számító ételfajtát választott a bemutatójához: a bundáskenyeret. De nem a „nagymama-félét”, hanem a franciát, ami inkább édes-savas desszertnek minősíthető. Kábé fél óra alatt készült el, és kéttucatnyian a közönségből meg is kóstolhatták.

Rácz Jenő sztárséf bundáskenyeret készített, de franciát, nem „magyart”

Fotó: Balogh Attila

Rácz Jenő olyan desszertet ajánlott a miskolciaknak, amihez iráni sáfrány is kell

Nem is desszert ez: a fine dining gasztronómia szakszerűségével mondva csak „elő-desszert”. (Akkor mi passzol utána igaz desszertként? A kérdés el is hangzott az előadás végén. A válasz szerint például olyan sós mogyoró, ami úgy készül, hogy kakaó és sütőtök is kerül hozzá...) De maradjunk a szombaton feltálalt francia bundáskenyér, azaz pain perdu receptjénél. A legtöbbek számára a televízióból ismert szakács a nagyszínpadon tartott látványfőzés (pontosabban -sütés) keretében ezt készítette el, miközben a műsorvezető, Jókuti András társaságában el is mesélte, mit, hogyan és miért készít, kielégítve a konyhai ínyencségekre és titkokra áhítozó hallgatóság vágyait.

– Ez egy reggeli étel, ami annyiban különbözik a mi általunk ismert bundáskenyértől, hogy nem bő zsiradékban sütjük, hanem vajban, fűszerekkel, tojás és tejszín keverékében beáztatva a kenyeret vagy kalácsot – hangzott el az előadásban a titok. Tulajdonképpen: – Házi brióst készítünk, kicsit megbolondítva, kerül hozzá szárított paradicsom és ananász, turbolya. Nem a nagymama verziója... – hallhatta a nagyközönség. Ha ennyitől kedvet kapott volna otthon megismételni a színpadi mutatványt, az talán elkedvetleníthette a nézőket, hogy nincs mese, „iráni sáfrány kell hozzá. Valamilyen sáfrányt nagyobb áruházban lehet kapni, legalábbis olyat, ami emlékeztet rá. Sáfránynak látszó tárgy” – ironizáltak az előadók a magyarországi kulináris piaci lehetőségeken. Rácz Jenő mindazonáltal hozzátette: