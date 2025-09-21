3 órája
Éhesek vagytok? – kérdezte Rácz Jenő –, ki szereti a bundáskenyeret?
Bundáskenyeret készített a sztárséf a Miskolci Piknik szombati délutáni fellépésén. Aki elsőre fanyalogna, tudjon róla: francia bundáskenyeret, amihez iráni (!) sáfrány, ananász és turbolya is szükségeltetik. Így már rendben a a Rácz Jenő-féle menü?
Fotó: Balogh Attila
Rácz Jenő már a tavaly szeptemberi fesztiválon is itt volt, és most is sokan várták színpadi szereplését a Villanyrendőrnél szombaton délután. A százas nagyságrendű érdeklődő előtt a sztárséf minden tekintetben különlegesnek számító ételfajtát választott a bemutatójához: a bundáskenyeret. De nem a „nagymama-félét”, hanem a franciát, ami inkább édes-savas desszertnek minősíthető. Kábé fél óra alatt készült el, és kéttucatnyian a közönségből meg is kóstolhatták.
Rácz Jenő olyan desszertet ajánlott a miskolciaknak, amihez iráni sáfrány is kell
Nem is desszert ez: a fine dining gasztronómia szakszerűségével mondva csak „elő-desszert”. (Akkor mi passzol utána igaz desszertként? A kérdés el is hangzott az előadás végén. A válasz szerint például olyan sós mogyoró, ami úgy készül, hogy kakaó és sütőtök is kerül hozzá...) De maradjunk a szombaton feltálalt francia bundáskenyér, azaz pain perdu receptjénél. A legtöbbek számára a televízióból ismert szakács a nagyszínpadon tartott látványfőzés (pontosabban -sütés) keretében ezt készítette el, miközben a műsorvezető, Jókuti András társaságában el is mesélte, mit, hogyan és miért készít, kielégítve a konyhai ínyencségekre és titkokra áhítozó hallgatóság vágyait.
– Ez egy reggeli étel, ami annyiban különbözik a mi általunk ismert bundáskenyértől, hogy nem bő zsiradékban sütjük, hanem vajban, fűszerekkel, tojás és tejszín keverékében beáztatva a kenyeret vagy kalácsot – hangzott el az előadásban a titok. Tulajdonképpen: – Házi brióst készítünk, kicsit megbolondítva, kerül hozzá szárított paradicsom és ananász, turbolya. Nem a nagymama verziója... – hallhatta a nagyközönség. Ha ennyitől kedvet kapott volna otthon megismételni a színpadi mutatványt, az talán elkedvetleníthette a nézőket, hogy nincs mese, „iráni sáfrány kell hozzá. Valamilyen sáfrányt nagyobb áruházban lehet kapni, legalábbis olyat, ami emlékeztet rá. Sáfránynak látszó tárgy” – ironizáltak az előadók a magyarországi kulináris piaci lehetőségeken. Rácz Jenő mindazonáltal hozzátette:
Rácz Jenő bundáskenyeret sütött a VillanyrendőrnélFotók: Balogh Attila
– Próbálják ki otthon! Igazából nincs szabály. Bármilyen fűszert lehet alkalmazni, ami találunk otthon. A karamellizálás a fontos, barna cukorral. Lehet benne a paradicsom helyett bármilyen aszalt gyümölcs. – A továbbiakban elárulta: – Kifejezetten szeretem a sós desszerteket. – Majd azt is, a televíziós múltjára utalva, hogy hiányzik neki a Konyhafőnök című műsor, de „majdcsak lesz valami más helyette”.
A lényeg: kívül ropog, belül szaftos
A bemutató későbbi részében sok szó esett a fine dining gasztronómiáról és az ezt követő-kínáló éttermekről, amilyet például Rácz Jenő is vezet a fővárosban. Ennek illusztrálására párhuzamot állított fel a street food „kajákkal”, mondván, előbbiből egy 10-11-12 fogasos vacsora „megfelel három gyrosnak”.
Közben a végéhez közeledett a desszertsütés. Ki szeretné megjósolni? – hangzott a kérdés a színpadról, ami nyomán jónéhány kéz a magasba emelkedett. Mielőtt az „ételosztás” megkezdődött volna, még elhangzott pár érdekesség a sztárséf kulisszatitkaiból: hogy a pirítóst reggelente sötétbarnán lepirítva szereti; hogy fontos az ételekbe savat belevinni, ha mással nem, reszelt citromhéjjal; és hogy „alig várja, hogy szombat este visszatérjen Budapestre: ma debütál új desszertjük; ez mindig stresszes” – árulta el a szakács, merthogy – 50-60 főre ugyanazon a színvonalon dolgozni nem könnyű”. Ami pedig a francia bundáskenyér elkészítése tekintetében produkált végeredményt illeti, megtudhattuk: a lényeg, kívül ropog, belül szaftos. És hogy „lehetne fagyival szervírozni”, csak erre a Miskolci Piknikre jellemző nyárvégi kánikula folytán nem adódott most lehetőség.