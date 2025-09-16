Most jött: szabadul a rettegett gyilkos, akinek a bandája vadnyugatot csinált a Bükkből

A rablóbanda bűncselekményei

A társaság 2000-2001-ben tizenöt fegyveres rablás elkövetésével vált ismertté, elsősorban zálogházakat céloztak meg (többek közt Pataky Attila egykori zálogházát is). A használt fegyverek közt volt Scorpio gépfegyver és pisztoly is.

Az akciók számos városban történtek: Budapest mellett vidéken is, például Gyöngyösön, Dunaújvárosban, Székesfehéváron, Karcagon, Debrecenben, Oroszlányban és Miskolcon.

A rablások során a banda több százmillió forintot zsákmányolt, arany ékszereket is begyűjtöttek.

Tűzharc és emberölés

Még 2001. augusztus 27-én, Miskolc közelében, Lillafüred mellett tűzpárbaj alakult ki, miközben a rendőrök üldözték az elkövetőket. Ez vezetett ahhoz, hogy a banda egy tagja megsebesült és elfogták, de a bűnbanda egy másik tagját azóta sem találják.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Horváth Szilárdot emberölés miatt elítélték

Horváth Szilárdot a 2002. május 9-én történt, nyolc halálos áldozatot követelő móri rablógyilkosság ügyében keresték a nyomozók, amiről viszont beigazolódott, hogy nem volt köze hozzá. Emiatt pert is nyert a Legfelsőbb Bíróságon, mivel ezzel megsértették személyiségi jogait és kapott is félmillió forintos kárpótlást.

Egy Római parti diszkóban történt incidens során viszont egy biztonsági őrt lőtt le, aki később belehalt sérüléseibe, amiért el is ítélték Horváthot.

Miután országos körözést adtak ki ellene, alsónadrágban adta fel magát, hogy lássák, nincs nála fegyver.

A szabadon engedés

Horváth Szilárd szabadulása egyesek számára megdöbbentő lehet, tekintettel bűncselekményeinek súlyosságára és azokra a veszteségekre, amelyeket ezek okoztak.