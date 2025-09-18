Közlekedés
Érdekel, milyenek a sofőrök Putnokon?
Kistérségi rendőri ellenőrzésekről számoltak be a közösségi oldalon.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldalán tette közzé azt a videót, amelyen éppen Putnokon ellenőriznek egy autóst.
A felvételhez írt információk arra utalnak, hogy hamarosan megtudhatjuk, milyen eredmények születtek az ellenőrzések során.
18 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a vármegyében
Szerdán beszámoltunk arról, hogy több baleset is történt a napokban vármegyénk útjain. Az ok azonban mindenkit elgondolkodtat.
Eltűnt
Miskolcról távozott ismeretlen helyre, azóta nem találnak egy sajószögedi nőt
