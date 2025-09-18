szeptember 18., csütörtök

Közlekedés

1 órája

Érdekel, milyenek a sofőrök Putnokon?

Címkék#Putnok#rendőrség#ellenőrzés#közlekedés

Kistérségi rendőri ellenőrzésekről számoltak be a közösségi oldalon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldalán tette közzé azt a videót, amelyen éppen Putnokon ellenőriznek egy autóst.

Putnokon ellenőriztek a rendőrök
Ellenőrzések Putnokon
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A felvételhez írt információk arra utalnak, hogy hamarosan megtudhatjuk, milyen eredmények születtek az ellenőrzések során.

18 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a vármegyében

Szerdán beszámoltunk arról, hogy több baleset is történt a napokban vármegyénk útjain. Az ok azonban mindenkit elgondolkodtat.

