A Punnany Massif funkja is megtöltötte a Villanyrendőrt - képekkel, videóval
Újabb sikeres koncerttel zárult a Miskolci Piknik háromnapos rendezvénysorozata a miskolci belvárosban. A Villanyrendőrnél a Punnany Massif popzenekar fellépését is élénk érdeklődés kísérte a Villanyrendőrnél.
A funkzenében utazó Punnany Massif fellépésével zárult a harmadik ízben megrendezett, ezúttal szeptember 19-21. között zajlott Miskolci Piknik. A fesztiválon országosan ismert zenészsztárok, sokféle műfajt megjelenítő helyi előadók, továbbá sztárséfek és más népszerű szakemberek léptek fel, de a programsorozatot színesítették a termelői árusok, iparművészek, ilyen-olyan bemutatók, népes közönséggel betöltve a főutcát és a kapcsolt rendezvényhelyszíneket.
Sokan voltak már pénteken Gesztin is, szombaton Kordáékon, és vasárnap így történt ez a lassan két évtizede alkotó, a villanyrendőri záróprogramot jelentő zenekarral is.
A Punnany Massif 2003-ban alapított magyar funkzenekar. Műfaja önmeghatározása szerint társadalom-funk.
Punnany Massif koncert a Miskolci Pikniken 09.21.Fotók: Vajda János
A Punnany Massif volt tehát a háromnapos Miskolci Piknik utolsó nagynevű szereplője, koncertjük a nagyszínpadon népes közönséget vonzott, amint azt a Boon.hu alább megtekinthető képgalériája és videója mutatja mindazoknak, akik lemaradtak róla, vagy szívesen felidéznék a látottakat-hallottakat.
