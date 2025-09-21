szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

17°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

A Punnany Massif funkja is megtöltötte a Villanyrendőrt - képekkel, videóval

Címkék#Punnany Massif#boon video#miskolci piknik#Miskolci Pikniken#villanyrendőr#fesztivál#zárónap#koncert#zenekar#popzene

Újabb sikeres koncerttel zárult a Miskolci Piknik háromnapos rendezvénysorozata a miskolci belvárosban. A Villanyrendőrnél a Punnany Massif popzenekar fellépését is élénk érdeklődés kísérte a Villanyrendőrnél.

Boon.hu

A funkzenében utazó Punnany Massif fellépésével zárult a harmadik ízben megrendezett, ezúttal szeptember 19-21. között zajlott Miskolci Piknik. A fesztiválon országosan ismert zenészsztárok, sokféle műfajt megjelenítő helyi előadók, továbbá sztárséfek és más népszerű szakemberek léptek fel, de a programsorozatot színesítették a termelői árusok, iparművészek, ilyen-olyan bemutatók, népes közönséggel betöltve a főutcát és a kapcsolt rendezvényhelyszíneket.

Punnany Massif
A Punnany Massif koncertjével zárult az idei Miskolci Piknik 
Fotó: Vajda János

A Punnany Massif funkja is megtöltötte a Villanyrendőrt

Sokan voltak már pénteken Gesztin is, szombaton Kordáékon, és vasárnap így történt ez a lassan két évtizede alkotó, a villanyrendőri záróprogramot jelentő zenekarral is.

A Punnany Massif 2003-ban alapított magyar funkzenekar. Műfaja önmeghatározása szerint társadalom-funk.

Punnany Massif koncert a Miskolci Pikniken 09.21.

Fotók: Vajda János

A Punnany Massif volt tehát a háromnapos Miskolci Piknik utolsó nagynevű szereplője, koncertjük a nagyszínpadon népes közönséget vonzott, amint azt a Boon.hu alább megtekinthető képgalériája és videója mutatja mindazoknak, akik lemaradtak róla, vagy szívesen felidéznék a látottakat-hallottakat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu