A Punnany Massif funkja is megtöltötte a Villanyrendőrt - képekkel, videóval

A funkzenében utazó Punnany Massif fellépésével zárult a harmadik ízben megrendezett, ezúttal szeptember 19-21. között zajlott Miskolci Piknik. A fesztiválon országosan ismert zenészsztárok, sokféle műfajt megjelenítő helyi előadók, továbbá sztárséfek és más népszerű szakemberek léptek fel, de a programsorozatot színesítették a termelői árusok, iparművészek, ilyen-olyan bemutatók, népes közönséggel betöltve a főutcát és a kapcsolt rendezvényhelyszíneket.

A Punnany Massif koncertjével zárult az idei Miskolci Piknik

Fotó: Vajda János

A Punnany Massif funkja is megtöltötte a Villanyrendőrt

Sokan voltak már pénteken Gesztin is, szombaton Kordáékon, és vasárnap így történt ez a lassan két évtizede alkotó, a villanyrendőri záróprogramot jelentő zenekarral is.