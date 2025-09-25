szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudta?

1 órája

Sereglést rendeztek Mezőkövesden is

Címkék#Mezőkövesd#egyesület program#rendezvény#népzenész

Mezőkövesd is csatlakozott a hétvégi Sereglés 2025. nevű rendezvényhez. Az országos program napján rengetegen érezték jól magukat.

Boon.hu

Az országos programon Szeptember 20-án több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester ünnepelte egyszerre a Kárpát-medence népművészetét közel 200 helyszínen, köztük Mezőkövesden is a Matyó Népművészeti Egyesület szervezésében.

Az országos programhoz Mezőkövesd is csatlakozott
Az országos programhoz Mezőkövesd is csatlakozott
Forrás: http://mezokovesd.hu/

Az esemény programja

A rendezvényt Kiscsabai Dávid, a Maszk Egyesület tagjának előadása nyitotta, majd elmondták a köszöntőket a szervezők.
A program folytatásaként a matyó népviseletről tartott előadást tekinthettek meg az érdeklődők, ezt követően pedig a matyó táncok alapjaival is megismerkedhettek. A rendezvény keretében mesterségbemutatókat is láthattak a jelenlévők a Hadas kézműves alkotóházaiban - írja a mezokovesd.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu