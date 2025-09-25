Sereglést rendeztek Mezőkövesden is

Az esemény programja

A rendezvényt Kiscsabai Dávid, a Maszk Egyesület tagjának előadása nyitotta, majd elmondták a köszöntőket a szervezők.

A program folytatásaként a matyó népviseletről tartott előadást tekinthettek meg az érdeklődők, ezt követően pedig a matyó táncok alapjaival is megismerkedhettek. A rendezvény keretében mesterségbemutatókat is láthattak a jelenlévők a Hadas kézműves alkotóházaiban - írja a mezokovesd.hu