Sereglést rendeztek Mezőkövesden is
Mezőkövesd is csatlakozott a hétvégi Sereglés 2025. nevű rendezvényhez. Az országos program napján rengetegen érezték jól magukat.
Az országos programon Szeptember 20-án több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester ünnepelte egyszerre a Kárpát-medence népművészetét közel 200 helyszínen, köztük Mezőkövesden is a Matyó Népművészeti Egyesület szervezésében.
Az esemény programja
A rendezvényt Kiscsabai Dávid, a Maszk Egyesület tagjának előadása nyitotta, majd elmondták a köszöntőket a szervezők.
A program folytatásaként a matyó népviseletről tartott előadást tekinthettek meg az érdeklődők, ezt követően pedig a matyó táncok alapjaival is megismerkedhettek. A rendezvény keretében mesterségbemutatókat is láthattak a jelenlévők a Hadas kézműves alkotóházaiban - írja a mezokovesd.hu
