Vonatközlekedés
25 perce
Szombat reggel különös jármű indul Szendrő felől, de nem sínen!
Szendrő és Miskolc szombaton nem a megszokott kattogás kíséri az utat, hanem más! Mutatjuk!
Szombat reggel nem a megszokott lesz a vonatközlekedés ezen a szakaszon
Forrás: MW
Fotó: MW
Szombaton a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbusz megállási helyei:
- Szendrő vasútállomás
- Szendrő, Büdöskútpuszta
- Szendrőlád vasúti megállóhely bejárati út
- Edelény vasútállomás
- Edelény-Alsó vasúti megállóhely bejárati út
- Borsodszirák, Kultúrház
- Boldva vasútállomás
- Boldva, Templom
- Sajóecseg vasútállomás
- Sajókeresztúr, Posta
- Szirmabesnyő vasúti megállóhely
- Miskolc, Gömöri pályaudvar (32-es helyijárat mh.)
- Miskolc-Tiszai vasútállomás
