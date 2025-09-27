szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

11°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vonatközlekedés

1 órája

Szombat reggel különös jármű indul Szendrő felől, de nem sínen!

Címkék#Szendrő#Miskolc#vonat#pótlóbusz

Szendrő és Miskolc szombaton nem a megszokott kattogás kíséri az utat, hanem más! Mutatjuk!

Szombat reggel különös jármű indul Szendrő felől, de nem sínen!

Szombat reggel nem a megszokott lesz a vonatközlekedés ezen a szakaszon

Forrás: MW

Fotó: MW

Szombaton a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbusz megállási helyei:

  • Szendrő vasútállomás
  • Szendrő, Büdöskútpuszta 
  • Szendrőlád vasúti megállóhely bejárati út 
  • Edelény vasútállomás
  • Edelény-Alsó vasúti megállóhely bejárati út 
  • Borsodszirák, Kultúrház 
  • Boldva vasútállomás
  • Boldva, Templom
  • Sajóecseg vasútállomás
  • Sajókeresztúr, Posta 
  • Szirmabesnyő vasúti megállóhely 
  • Miskolc, Gömöri pályaudvar (32-es helyijárat mh.)
  • Miskolc-Tiszai vasútállomás

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu