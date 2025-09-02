szeptember 2., kedd

Közlekedés

56 perce

Káosz a Miskolc–Ózd vonalon

Rendkívüli közlekedési káosz alakult ki a Miskolc–Ózd vasútvonalon.

Káosz a Miskolc–Ózd vonalon

Pótlóbusz közlekedik az adott vonalon kedd délután

Fotó: BOON

A Miskolcról 13:48-kor Ózdra indult személyvonat (5434) járműhiba miatt csak Kazincbarcikáig közlekedett, utasait pótlóbusz szállítja tovább. Az Ózdról 15:00-kor Miskolcra induló személyvonat (5423) helyett pótlóbusz közlekedik. A Kazincbarcika, autóbusz-állomásról 15:45-kor Miskolcra induló 3765-ös számú VOLÁN járat betér Kazincbarcika vasútállomásra is, kb. 15:50-kor - adta hírül a Mávinform hivatalos oldalán.

A pótlóbusz megállóhelyei:

  • Ózd vasútállomás
  • Ózd-Alsó vasútállomás
  • Bánréve vasútállomás
  • Putnok vasútállomás
  • Kazincbarcika vasútállomás
  • Sajószentpéter vasútállomás
  • Sajókeresztúr, Posta
  • Gömöri pályaudvar
  • Miskolc, Tiszai pályaudvar

