Káosz a Miskolc–Ózd vonalon

A Miskolcról 13:48-kor Ózdra indult személyvonat (5434) járműhiba miatt csak Kazincbarcikáig közlekedett, utasait pótlóbusz szállítja tovább. Az Ózdról 15:00-kor Miskolcra induló személyvonat (5423) helyett pótlóbusz közlekedik. A Kazincbarcika, autóbusz-állomásról 15:45-kor Miskolcra induló 3765-ös számú VOLÁN járat betér Kazincbarcika vasútállomásra is, kb. 15:50-kor - adta hírül a Mávinform hivatalos oldalán.

A pótlóbusz megállóhelyei:

Ózd vasútállomás

Ózd-Alsó vasútállomás

Bánréve vasútállomás

Putnok vasútállomás

Kazincbarcika vasútállomás

Sajószentpéter vasútállomás

Sajókeresztúr, Posta

Gömöri pályaudvar

Miskolc, Tiszai pályaudvar

