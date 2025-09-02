Közlekedés
2 órája
Káosz a Miskolc–Ózd vonalon
Rendkívüli közlekedési káosz alakult ki a Miskolc–Ózd vasútvonalon.
Pótlóbusz közlekedik az adott vonalon kedd délután
Fotó: BOON
A Miskolcról 13:48-kor Ózdra indult személyvonat (5434) járműhiba miatt csak Kazincbarcikáig közlekedett, utasait pótlóbusz szállítja tovább. Az Ózdról 15:00-kor Miskolcra induló személyvonat (5423) helyett pótlóbusz közlekedik. A Kazincbarcika, autóbusz-állomásról 15:45-kor Miskolcra induló 3765-ös számú VOLÁN járat betér Kazincbarcika vasútállomásra is, kb. 15:50-kor - adta hírül a Mávinform hivatalos oldalán.
A pótlóbusz megállóhelyei:
- Ózd vasútállomás
- Ózd-Alsó vasútállomás
- Bánréve vasútállomás
- Putnok vasútállomás
- Kazincbarcika vasútállomás
- Sajószentpéter vasútállomás
- Sajókeresztúr, Posta
- Gömöri pályaudvar
- Miskolc, Tiszai pályaudvar
