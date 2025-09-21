Helyi közélet
3 órája
Váratlan fordulat egy vasárnap reggeli vonatnál: ez fogadta az utasokat egy borsodi kisvárosban
Fontos változás a reggeli menetrendben. Vonat helyett busszal tudtak eljutni Miskolcra az utasok.
Nagy meglepetés érhette az utasokat, akik arra számítottak, hogy vonattal juthatnak el Miskolcra. (A kép illusztráció)
Fotó: TAKACS JOCI
Vasárnap reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbusz megállási helyei:
- Szendrő vasútállomás
- Szendrő, Büdöskútpuszta
- Szendrőlád vasúti megállóhely bejárati út
- Edelény vasútállomás
- Edelény-Alsó vasúti megállóhely bejárati út
- Borsodszirák, Kultúrház
- Boldva vasútállomás
- Boldva, Templom
- Sajóecseg vasútállomás
- Sajókeresztúr, Posta
- Szirmabesnyő vasúti megállóhely
- Miskolc, Gömöri pályaudvar (32-es helyijárat mh.)
- Miskolc-Tiszai vasútállomás
- tette közzé a MÁVINFORM.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Miskolci Piknik
12 órája
Korda Györgynek nem kellett Balázs Klárira várnia a Villanyrendőrnél - képekkel, videóval
Ezt ne hagyja ki!Figyelem!
4 órája
A traffipax csak eddig lát... Most biztos azt hiszi, ha időben fékez, megússza!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre