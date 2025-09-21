szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

24°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

Váratlan fordulat egy vasárnap reggeli vonatnál: ez fogadta az utasokat egy borsodi kisvárosban

Címkék#személyvonat#reggel#mávinform#pótlóbusz

Fontos változás a reggeli menetrendben. Vonat helyett busszal tudtak eljutni Miskolcra az utasok.

Váratlan fordulat egy vasárnap reggeli vonatnál: ez fogadta az utasokat egy borsodi kisvárosban

Nagy meglepetés érhette az utasokat, akik arra számítottak, hogy vonattal juthatnak el Miskolcra. (A kép illusztráció)

Fotó: TAKACS JOCI

Vasárnap reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbusz megállási helyei:

  • Szendrő vasútállomás
  • Szendrő, Büdöskútpuszta 
  • Szendrőlád vasúti megállóhely bejárati út 
  • Edelény vasútállomás
  • Edelény-Alsó vasúti megállóhely bejárati út 
  • Borsodszirák, Kultúrház 
  • Boldva vasútállomás
  • Boldva, Templom
  • Sajóecseg vasútállomás
  • Sajókeresztúr, Posta 
  • Szirmabesnyő vasúti megállóhely 
  • Miskolc, Gömöri pályaudvar (32-es helyijárat mh.)
  • Miskolc-Tiszai vasútállomás

- tette közzé a MÁVINFORM.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu