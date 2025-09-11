Nem számítottak rá a polgárőrök, hogy mibe futnak bele az M3-ason – fotókkal!

A polgárőrség egyfajta életforma. A tagok szabadidejüket feláldozva, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a feladatot, amely sokszor láthatatlan, időnként azonban nagyon is látványos. Ezeket is bizonyították a tornyosnémeti polgárőrök, akik az M3-as autópályán kiküldetésből igyekeztek hazafelé, de egy baleset mellett „nem tudtak elmenni” és azonnal megálltak segíteni.

Elkelt a polgárőrök segítsége az M3-as autópályán

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség a közösségi oldalán számolt be az esetről.

Biztosították a polgárőrök a helyszínt

„A B.-A.-Z. Vármegyei Polgárőr Szövetség Határ és Honvédelmi alelnöke Noszmüller László és a Tornyosnémeti Polgárőr Egyesület tagja Vadász László kiküldetésből tartott éppen visszafelé, szolgálati motorkerékpárral, és csapatszállító kisbusszal, amikor Miskolc felé, az M3 autópálya 38. kilométerszelvényeben egy közúti közlekedési balesethez érkeztek.

Mivel a helyszínen még nem volt sürgősségi egység, így megálltak, és megkezdték a helyszín biztosítását.

Ezzel párhuzamosan tájékozódtak, történt-e személyi sérülés, és hívták a 112-es segélyhívószámot.

A baleset szerencsére „csak” anyagi kárral végződött, így a rendőrség megérkezését követően a helyszín további biztosításában volt szükség segítségre a polgárőrök részéről.

A helyzet rendezését követően folytatták útjukat a Vármegyei Kollégák.” – írták a bejegyzésben, amelyhez helyszíni fotókat is mellékeltek.

