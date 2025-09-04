Úgy kiosztotta Magyar Pétert a mezőcsáti polgármester, hogy a fal adta a másikat (videó)

A polgármester helyre tette a politikust

Magyar Péter szinte szóhoz sem jutott, úgy helyre tette a mezőcsáti polgármester. Csak hebegett-habogott és Siposné Horváth Anita véleményével a helyiek is egyetértettek.

„Annyit dolgoztam ezért a városért (ami most önnek hirtelen eszébe jutott, hogy kellene). Több mint 10 milliárd forintot hoztunk ebbe a városba és minden felújult” – emelte ki a városvezető.

A helyiek pedig kifütyülték a Tiszás politikust, egyetértésüket kifejezve.

Tállai András is gratulációját fejezte ki kollégája felé posztjában: