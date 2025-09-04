szeptember 4., csütörtök

boon.hu video

33 perce

Úgy kiosztotta Magyar Pétert a mezőcsáti polgármester, hogy a fal adta a másikat (videó)

Magyar Péter Mezőcsáton járt, ahol meg is kapta a magáét. A város polgármesterének őszinte véleménye nem eshetett jól neki.

Boon.hu

Tállai András, a térség országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese is megosztotta Facebook oldalán a videót. Magyar Péter most emberére akadt Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere személyében.

A mezőcsáti polgármester tarolt.
Mezőcsát polgármestere kiosztotta Magyar Pétert
Forrás:  Facebook

A polgármester helyre tette a politikust

Magyar Péter szinte szóhoz sem jutott, úgy helyre tette a mezőcsáti polgármester. Csak hebegett-habogott és Siposné Horváth Anita véleményével a helyiek is egyetértettek.

„Annyit dolgoztam ezért a városért (ami most önnek hirtelen eszébe jutott, hogy kellene). Több mint 10 milliárd forintot hoztunk ebbe a városba és minden felújult” – emelte ki a városvezető.

A helyiek pedig kifütyülték a Tiszás politikust, egyetértésüket kifejezve.

Tállai András is gratulációját fejezte ki kollégája felé posztjában:

A brutális adóemelésre készülő párt, munkahelykerülő, folyamatosan hazudozó vezetője nyilvánosan próbálta megalázni és sértegette a mezőcsátiakért közel 20 éve dolgozó Siposné Horváth Anita polgármester asszonyt. Polgármester asszony személyében azonban emberére akadt!

Péter! Mezőcsát az elmúlt 10 évben soha nem látott fejlődésen ment keresztül. A város békében élt, amíg te és bukott janicsárjaid a valóság elferdítésével és hazugságokkal színre nem léptek.

Bravó Anita! Köszönjük, hogy kiálltál a mezőcsátiakért és közösségünkért!

 

boon.hu video

