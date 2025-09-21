szeptember 21., vasárnap

Nem csak pizzát sütnek – hősiesen segítettek egy bajba jutott kislányon Miskolcon!

Címkék#facebook#miskolci pizzéria#kislánya#közösségi oldalak#fájdalom#csípés

Megható történetről számolt be egy anyuka a közösségi oldalon. Sírt a kislánya a fájdalomtól, de egy miskolci pizzéria dolgozói hősként reagáltak.

Egy újabb pozitív példát olvashattunk egy miskolci csoportban. Vannak még jó emberek, és olyan vendéglátó egységek Miskolcon is, akik emberségből jelesek. Az egyik miskolci pizzéria dolgozói azonnal segítséget nyújtottak.

Segítettek a pizzéria dolgozói a nő kislányán Miskolcon
Példaértékű, amit egy miskolci pizzéria tett
(A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

Segítettek a pizzéria dolgozói a nő kislányán Miskolcon

Szeretném itt is megköszönni mégegyszer az Uitz úton lévő Pizza Tábor kedves Dolgozóinak, hogy igyekeztek csillapítani 5 éves kislányom fájdalmát, miután megcsípte a közelben egy darázs! 😞

A gyors reagálásnak és profi borogatásnak köszönhetően, a hatalmas duzzanat pillanatok alatt lelohadt, a fájdalom csökkent! 

És nem lett allergiás reakció sem!

A kis sebesült már jól van! 😊  

Nagy ölelés Nektek! 🌷🫶

- tette közzé hálálkodva a posztoló.

Mást is kisegítettek már szorult helyzetben

Legjobbak.

Engem pisilni engedtek be!

Nem szarrágóskodott ott egy vendèglátós hogy ègesse magát száz forinttal.

(Reklámnak se utolsó ha nagyvonalú egy vendèglátós)

Ez a dolga.

- számolt be saját történetéről a pizzériával kapcsolatban egy miskolci lakos.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

