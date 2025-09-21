Nem csak pizzát sütnek – hősiesen segítettek egy bajba jutott kislányon Miskolcon!

Szeretném itt is megköszönni mégegyszer az Uitz úton lévő Pizza Tábor kedves Dolgozóinak, hogy igyekeztek csillapítani 5 éves kislányom fájdalmát, miután megcsípte a közelben egy darázs!

A gyors reagálásnak és profi borogatásnak köszönhetően, a hatalmas duzzanat pillanatok alatt lelohadt, a fájdalom csökkent!

És nem lett allergiás reakció sem!

A kis sebesült már jól van!

Nagy ölelés Nektek!