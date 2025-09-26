Az olvasás szerelmeseit várja a Petőfi Könyvtári Napok

A Petőfi Sándor Könyvtár idén tizenkettedik alkalommal emlékezik névadójára a Petőfi Könyvtári Napok keretein belül.

Petőfi Könyvtári Napok címmel nagyszabású rendezvénysorozat indul

Forrás: www.rfmlib.hu/hu/page/petofi-sandor-konyvtar

Az érdekes program szeptember 26-án, pénteken 16 óra 30 perctől veszi kezdetét a Velünk élő Petőfi - Legendák és tények a költőről című előadással.

A Petőfi Könyvtári Napok keretein belül előadás lesz a Petőfi kultuszról

Orosz Margit, a Magyar Kultúra Lovagja előadásában a költőhöz köthető legendákkal ismerteti meg az érdeklődőket, de beszél Petőfi kultuszáról is. A jeles eseményen megzenésített verseket is hallhatunk, gitáron közreműködik: Havasi László.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A szombat a gyermekeké lesz

A rendezvény másnap, szeptember 27-én, szombaton délelőtt folytatódik. 9 órától a könyvtárosok családi programokkal készülnek: papírszínházas mesemondással, színezőkkel, játékos fejtörőkkel, kézműves foglalkozással, csillámtetoválással várják a gyerekeket és szüleiket, a könyvtárba látogatókat. Ugyancsak szombaton 10 és 11 óra között kavicsfestésre is lesz lehetőség, mely foglalkozást Majorváry Szabó Sándor festőművész vezet.