Folyómentő központ is létesült, nekigyürkőztek a Bodrognak - fotókkal
Elstartolt a VI. Bodrogi PET Kupa mezőnye. A negyven kenuból álló különítmény tisztítja meg a Bodrog folyót és árterét a hulladéktól.
PET Kupa nemcsak egy hulladékgyűjtő akció
Fotó: Vajda János
Péntek délelőtt elrajtolt a VI. Bodrogi PET Kupa mezőnye. A versenyen hat csapat, százötven versenyző és egy több mint negyven kenuból álló különítmény tisztítja meg a Bodrog folyót és árterét a hulladéktól Sárazsadány és Bodrogkeresztúr között.
A Sárospataktól mintegy tíz kilométerre fekvő Sárazsadányban tartott megnyitón Keszthelyi Nikoletta környezetügyért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, a kormány számára kiemelten fontos a környezetvédelem ügyének támogatása. Hozzátette, hogy ennek érdekében több intézkedést hoztak már, és olyan programokat is segítenek, mint a Tisztítsuk meg az országot, vagy az elmúlt öt évben népszerűvé váló Hulladékradar applikáció. Az alkalmazáson több mint 74 ezer bejelentés érkezett, melyeknek köszönhetően 500 ezer tonna hulladéktól sikerült megtisztítani az országot – mutatott rá. Úgy fogalmazott, hogy a több mint tíz éve tartó PET Kupa nemcsak egy hulladékgyűjtő akció, hanem egy integrált program is, ahol a szelektív hulladékgyűjtésen és -hasznosításon túl oktatási, szemléletformálási programok is megvalósulnak. Kiemelte, hogy a PET Kupa nemcsak új versenyekkel, hanem egy második Folyómentő Központtal is bővül, amelyet pénteken avattak fel Olaszliszkán.
A VI. Bodrogi PET Kupa megnyitójaFotók: Vajda János
Az összefogásban van az erő
Hörcsik Richárd, a térség Fidesz országgyűlési képviselője köszöntőjében fontosnak nevezte a hulladékgyűjtő akciót, amely – mint mondta – az összefogást szimbolizálja.
Tamás Zsolt versenyigazgató elmondta, sok önkéntes, versenyző és támogató vesz részt a kezdeményezésben, de nemzetközi partnerek is becsatlakoznak a projektbe, ami nagy segítséget nyújt. Gyalai-Korpos Miklós főszervező úgy fogalmazott, nagy szerepe van a helyiek vendégszeretetének és az önkormányzatok támogatásának abban, hogy hatodjára térnek vissza a helyszínre.
Ender László, Sárazsadány független polgármestere elmondta, hogy a településen már két nappal ezelőtt elindultak az előkészületek, a „pethajók” megépítése és csütörtökön már jelentős mennyiségű szemetet is összegyűjtöttek a résztvevők.
A 2013-ban indult PET Kupa célja a Tisza megtisztítása az árterekben felhalmozódott és az áradásokkal frissen érkező hulladéktól, PET-palackok felhasználásával épített hajók segítségével. A kezdeményezésben „pethajós” versenyeket szerveznek a Tiszán, a Tisza-tavon, a Bodrogon, a Maroson, de a tervek közt szerepel további mellékfolyók kitakarítása is.
