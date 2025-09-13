Folyómentő központ is létesült, nekigyürkőztek a Bodrognak - fotókkal

Péntek délelőtt elrajtolt a VI. Bodrogi PET Kupa mezőnye. A versenyen hat csapat, százötven versenyző és egy több mint negyven kenuból álló különítmény tisztítja meg a Bodrog folyót és árterét a hulladéktól Sárazsadány és Bodrogkeresztúr között.

Keszthelyi Nikoletta környezetügyért felelős helyettes államtitkár

A Sárospataktól mintegy tíz kilométerre fekvő Sárazsadányban tartott megnyitón Keszthelyi Nikoletta környezetügyért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, a kormány számára kiemelten fontos a környezetvédelem ügyének támogatása. Hozzátette, hogy ennek érdekében több intézkedést hoztak már, és olyan programokat is segítenek, mint a Tisztítsuk meg az országot, vagy az elmúlt öt évben népszerűvé váló Hulladékradar applikáció. Az alkalmazáson több mint 74 ezer bejelentés érkezett, melyeknek köszönhetően 500 ezer tonna hulladéktól sikerült megtisztítani az országot – mutatott rá. Úgy fogalmazott, hogy a több mint tíz éve tartó PET Kupa nemcsak egy hulladékgyűjtő akció, hanem egy integrált program is, ahol a szelektív hulladékgyűjtésen és -hasznosításon túl oktatási, szemléletformálási programok is megvalósulnak. Kiemelte, hogy a PET Kupa nemcsak új versenyekkel, hanem egy második Folyómentő Központtal is bővül, amelyet pénteken avattak fel Olaszliszkán.