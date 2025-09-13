szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

1 órája

Folyómentő központ is létesült, nekigyürkőztek a Bodrognak - fotókkal

Címkék#Bodrog#hulladék#palack#verseny

Elstartolt a VI. Bodrogi PET Kupa mezőnye. A negyven kenuból álló különítmény tisztítja meg a Bodrog folyót és árterét a hulladéktól.

Folyómentő központ is létesült, nekigyürkőztek a Bodrognak - fotókkal

PET Kupa nemcsak egy hulladékgyűjtő akció

Forrás: MW

Fotó: Vajda János

Péntek délelőtt elrajtolt a VI. Bodrogi PET Kupa mezőnye. A versenyen hat csapat, százötven versenyző és egy több mint negyven kenuból álló különítmény tisztítja meg a Bodrog folyót és árterét a hulladéktól Sárazsadány és Bodrogkeresztúr között. 

pet_kupa004
Keszthelyi Nikoletta környezetügyért felelős helyettes államtitkár

A Sárospataktól mintegy tíz kilométerre fekvő Sárazsadányban tartott megnyitón Keszthelyi Nikoletta környezetügyért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, a kormány számára kiemelten fontos a környezetvédelem ügyének támogatása. Hozzátette, hogy ennek érdekében több intézkedést hoztak már, és olyan programokat is segítenek, mint a Tisztítsuk meg az országot, vagy az elmúlt öt évben népszerűvé váló Hulladékradar applikáció. Az alkalmazáson több mint 74 ezer bejelentés érkezett, melyeknek köszönhetően 500 ezer tonna hulladéktól sikerült megtisztítani az országot – mutatott rá. Úgy fogalmazott, hogy a több mint tíz éve tartó PET Kupa nemcsak egy hulladékgyűjtő akció, hanem egy integrált program is, ahol a szelektív hulladékgyűjtésen és -hasznosításon túl oktatási, szemléletformálási programok is megvalósulnak. Kiemelte, hogy a PET Kupa nemcsak új versenyekkel, hanem egy második Folyómentő Központtal is bővül, amelyet pénteken avattak fel Olaszliszkán.

A VI. Bodrogi PET Kupa megnyitója

Fotók: Vajda János

Az összefogásban van az erő

Hörcsik Richárd, a térség Fidesz országgyűlési képviselője köszöntőjében fontosnak nevezte a hulladékgyűjtő akciót, amely – mint mondta – az összefogást szimbolizálja.
Tamás Zsolt versenyigazgató elmondta, sok önkéntes, versenyző és támogató vesz részt a kezdeményezésben, de nemzetközi partnerek is becsatlakoznak a projektbe, ami nagy segítséget nyújt. Gyalai-Korpos Miklós főszervező úgy fogalmazott, nagy szerepe van a helyiek vendégszeretetének és az önkormányzatok támogatásának abban, hogy hatodjára térnek vissza a helyszínre.
Ender László, Sárazsadány független polgármestere elmondta, hogy a településen már két nappal ezelőtt elindultak az előkészületek, a „pethajók” megépítése és csütörtökön már jelentős mennyiségű szemetet is összegyűjtöttek a résztvevők.
A 2013-ban indult PET Kupa célja a Tisza megtisztítása az árterekben felhalmozódott és az áradásokkal frissen érkező hulladéktól, PET-palackok felhasználásával épített hajók segítségével. A kezdeményezésben „pethajós” versenyeket szerveznek a Tiszán, a Tisza-tavon, a Bodrogon, a Maroson, de a tervek közt szerepel további mellékfolyók kitakarítása is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu