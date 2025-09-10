52 perce
Na, ezért kell extrán figyelni az Auchan-körforgalomban: most nagyon benézte egy nő, így reagált a másik autós
Nem mindennapi eset történt Miskolcon. Másodperceken múlt, hogy a Pesti út körforgalmánál nem történt baleset.
A körforgalomnál majdnem baleset történt
Forrás: Google Maps/illusztráció
A Pesti út volt az a helyszín, ahol majdnem baj történt. Emiatt egy nő írt a miskolci közösségi csoportba.
Szeretnék köszönetet mondani, annak a rutinos vezetőnek, aki tegnap délután nem jött nekem a Pesti úti Auchanhoz vezető körforgalomnál! Egyértelműen én lettem volna a hibás, de szerencsém volt hála a gyors és körültekintő vezetésének és még csak a dudát sem nyomta őrült módra! Mentségemre szolgáljon, hogy sosem csináltam még ilyet.... Köszönöm még egyszer!
– reagált az esetre a csoport tagja.
A Pesti út körforgalmánál érdemes figyelni
Miskolcnak ezen a helyszínén különösen érdemes figyelni. Most szerencsére nem történt baj, de ez csak a rutinos vezető józanságának köszönhető.
