3 órája
Újra itt és járványosan terjed! Az őrület, ami megállíthatatlanul végigsöpör a fiatalok körében
Nagyjából tíz évenként jelenik meg és olyankor általában az általános iskolások körében terjed el leginkább. A peonza bizony függőséget okozhat. Utánajártunk a tüneteknek.
Újra itt a játékőrület!
Forrás: https://www.facebook.com/peonzacometahungary
Ahol a peonza megjelenik ott bizony a gyerekek ugrabugrálnak, kiabálnak és szinte akrobatikus mutatványokat hajtanak végre. A peonza őrület látványos tünetei között szerepel még az egymás biztatása, a boldog nevetés és az újra és újra próbálkozás.
Az tény, hogy ez a pörgő játék a szülők pénztárcáját kissé megterhelheti, a gyermekek számára azonban csupa felhőtlen játékpercet szerezhet, nem beszélve arról, hogy fejleszti az ügyességet és a koncentrációs készséget.
Peonza: picit bugócsiga és részben jojó, vagy mégsem?
A peonza (magyarul: pörgettyű) egy mexikói eredetű, ügyességi, pörgő játék, amelyet zsinórral kell feltekerni és eldobni, hogy forogni kezdjen a földön. Egy kötél egyik végén egy karika, a másikon pedig egy csillag van. Rá kell tekerni a kötelet, és a hegyével felfelé kell megfogni, aztán eldobni, úgy hogy a csillagot nem engedjük el, miközben 90 fokos szögben elfordítjuk a kezünket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A diákok imádják és versenyeket is rendeznek
A peonza játék népszerűsége évtizedek óta folyamatos, körülbelül tíz évente divathullámként söpör végig az iskolás korosztály körében. A fiatalok rendszeresen versenyeket rendeznek és az amatőr összecsapások sem maradhatnak el, sok esetben az iskolaudvaron.
A kazincbarcikai Csordás Tímea gyermekei jelenleg 27 és 18 évesek és mindketten imádták ezt a játékot.
„Gergőnek három, Dávidnak négy versenypeonzája volt. A fiúk nagyon szerették játszani , versenyekre is jártak és szép eredményeket értek el. Arra emlékszem, hogy bár 10 év van köztük mind a ketten el voltak varázsolva a peonzától”- mondja el kérdésünkre az anyuka.
A Tornádó és Cobra voltak a kedvencek
Tamás jelenleg 25 éves sportoló, a foci és a tenisz voltak azok a sportágak ahol kiemelkedő eredményeket ért el, de a peonza sem maradhatott ki az életéből.
„A Szabó Lőrinc Általános Iskolában ismerkedtem meg a játékkal. Itt volt egy peonza bemutató, amit egy mexikói szakember tartott és ekkor szerettem bele. Minden üzletben a peonzákat nézegettem ezek után, majd több félét vetettem a szüleimmel és otthon gyakoroltam. Autodidakta módon megismertem a trükköket és a haladó szintig jutotta. Emlékszem volt egy fából faragott peonzám is, amit esztergályos faragott, de ez nem tartozott leggyorsabbak közé. A kedvenceim Tornádó és Cobra voltak.”
Mindenki megtalálja a magához illőt
Ez a szórakoztató eszköz nem csupán a szórakozásról szól tehát, fejleszti a kézügyességet, a koncentrációt és a türelmet. A peonza használata során a játékosok megtapasztalják a fizika alapjait, miközben kreatív trükköket tanulnak meg. A peonzák különböző típusai és dizájnjai lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja a saját stílusának megfelelőt. Legyen szó klasszikus vagy modern változatról, a peonza mindig izgalmas kihívást jelent.
A romantikus evezés és a Borsodban kószáló medve esete
Nem szabad kiengedni a gyerekeket! - Újra medve kószál és úgy tűnik, megszerette Miskolc egyik városrészét
Rémálom a nagy eső után: süllyed a miskolci üzem, veszélyben a munkahelyek is – fotókkal, videóval!