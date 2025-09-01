szeptember 1., hétfő

Értékmentés

1 órája

Bizonyítványt már nem lehet innen a patakba dobni, mégis fontos helyszín újult meg Miskolcon - képekkel

Címkék#felújítás#Pece-patak#híd#Miskolc#történelmi emlék

Lakossági kezdeményezésnek köszönhetjük Miskolc új színfoltját. A Pece-patak egykori hídja megújult és bárki szemügyre veheti mostantól.

Bahor-Juhász Ágnes
Megújulva pompázik a Pece-patak híd a belvárosban

Fotó: Takács Joci

Egy kiemelkedő összefogás eredménye az, hogy hétfőn átadták a megújult Pece-patak hídját a Deák Ferenc téren Miskolcon, amelyet egy emléktábla is ékesít. A Pece-patak egykoron meghatározó, városképformáló szerepet töltött be Miskolc városában, amit több helyen is keresztbe szelt egykoron. 1878. augusztus 31-én közel háromszáz halálos áldozatot követelt az árvíz, ami levonult Miskolcon és az akkori polgármester, Soltész Nagy Kálmán személyesen három ember életét is megmentette.

Pece-patak híd átadó ünnepség
A Pece-patak híd méltó külsőt kapott Miskolcon Fotó: Takács Joci

Hollósy András alpolgármester a történelmi jelentősége mellett belvárosi értéknek nevezte a fennmaradt hidat, amit fontos, hogy megmentsünk. Miskolc városvezetése örömmel támogatta a civil kezdeményezést a felújítást illetően, amit végül Ujpál Zsolt Gilbert vállalt el és a kész művet már bárki szemügyre veheti. A kőszobrász egy közösségi oldalon tett bejegyzésben látta először ennek a hídkorlátnak az állapotát és azonnal felajánlotta a restaurálását. A végső formában a híd egyik oszlopa a múltat, a régi állapotát, a másik a jelent és jövőt, a megújulást szimbolizálja, a lábazaton pedig az egykori árvíz hullámai is visszaköszönnek.

A Pece-patak emléke sok járókelőben felidézte a múltat

Az átadón beszédet mondott Szécsényi Marianna képviselő, aki számára a kezdeményezés azért is volt egy felkarolandó és fontos ötlet, mert a múltunk emlékével és tárgyi maradványaival a jelenben is foglalkozni kell. Reiman Zoltán, az önkormányzat civil referense, nem mellesleg amatőr helytörténész és lokálpatrióta, a nagy miskolci árvíz történelmi fontosságát említve a megújult hidat azért is fontosnak tartja, mert itt emlékezhetünk a 147 évvel ezelőtti tragikus eseményekre. A Szinva és a Pece több ága futott keresztül a városon, ezért lépten-nyomon hidakkal, zugokkal, gázlókkal találkozhatott Miskolc polgára, amely várost éppen ezért, egy időben „kis-Velencének” neveztek. 

A Pece-patak híd megmaradt korlátjának felújítása

Fotók: Takács Joci

Ujpál Zsolt Gilbert alkotó számára is fontos az értékmentés, így önként jelentkezett a híd helyreállítására. Érdekességként megemlítette, hogy miközben személyesen dolgozott a korláton, több idősebb járókelő is beszédbe elegyedett vele és volt, aki elmesélte, hogy annak idején a Palóczyba járt iskolába és amikor tele volt intővel, akkor hazafelé menet ezen a helyen dobta a Pece-patakba bizonyítványát. Sokakban ébresztett szép emléket a látványa.

Hétfőtől ön is megcsodálhatja a helyreállított, nevezetes hídkorlátot a Deák téren.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

