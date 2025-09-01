Bizonyítványt már nem lehet innen a patakba dobni, mégis fontos helyszín újult meg Miskolcon - képekkel

Egy kiemelkedő összefogás eredménye az, hogy hétfőn átadták a megújult Pece-patak hídját a Deák Ferenc téren Miskolcon, amelyet egy emléktábla is ékesít. A Pece-patak egykoron meghatározó, városképformáló szerepet töltött be Miskolc városában, amit több helyen is keresztbe szelt egykoron. 1878. augusztus 31-én közel háromszáz halálos áldozatot követelt az árvíz, ami levonult Miskolcon és az akkori polgármester, Soltész Nagy Kálmán személyesen három ember életét is megmentette.

A Pece-patak híd méltó külsőt kapott Miskolcon Fotó: Takács Joci

Hollósy András alpolgármester a történelmi jelentősége mellett belvárosi értéknek nevezte a fennmaradt hidat, amit fontos, hogy megmentsünk. Miskolc városvezetése örömmel támogatta a civil kezdeményezést a felújítást illetően, amit végül Ujpál Zsolt Gilbert vállalt el és a kész művet már bárki szemügyre veheti. A kőszobrász egy közösségi oldalon tett bejegyzésben látta először ennek a hídkorlátnak az állapotát és azonnal felajánlotta a restaurálását. A végső formában a híd egyik oszlopa a múltat, a régi állapotát, a másik a jelent és jövőt, a megújulást szimbolizálja, a lábazaton pedig az egykori árvíz hullámai is visszaköszönnek.