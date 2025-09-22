5 órája
Ez a változás Önt is érintheti, ha az Avason közlekedik
Változás lépett életbe, ami a közlekedést érinti.
Szeptember 22-én, hétfőn 10 órától közlekedési változás lépett életbe a Pattantyús utcában – tájékoztatott a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
A forgalom gördülékenyebbé tétele és a menetrend pontosabb tarthatósága érdekében az Avas kilátó végállomás irányában, a Pattantyús utcai általános iskola előtt ideiglenesen kialakított autóbusz-megállóhely megszüntetésre került.
Az utasok a továbbiakban a közeli Hajós Alfréd utcai megállót, illetve az Avas kilátó végállomást vehetik igénybe. A változtatás célja, hogy biztonságosabb és rendezettebb körülmények között biztosítsák az utazás kényelmét.
Köszönik az utasok megértését és együttműködését!
