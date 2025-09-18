szeptember 18., csütörtök

2 órája

Pataky Attila meglepő új szerepben: az EDDA frontembere Digitális Polgári Kört épít

Alapító tag lett a miskolci rocker. Nemcsak a színpadon, hanem a közéletben is aktív szerepet vállal Pataky Attila.

Pataky Attila mellé bárki betársulhat most ebbe a közösségbe

Forrás: Facebook/Pataky Attila

Az EDDA Művek frontembere alapító tagja lett a Budakörnyéke Digitális Polgári Körnek, amelyhez több ismert művész, sportoló és helyi hős is csatlakozott. Pataky Attila most új területen mutatja meg magát: nem koncertszínpadon, hanem a közösségi életben állt a reflektorfénybe. A rocklegendát ugyanis az alapítók között találjuk a frissen létrejött Budakörnyéke Digitális Polgári Körben (DPK).
 

pataky attila
Pataky Attila, az EDDA Művek frontembere mellett több híresség is az alapítók között  Forrás:  Facebook

Pataky Attila neve csak úgy vonzza a csatlakozókat

A közösség megalakulását Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója jelentette be a Facebookon. A csoportot augusztusban hozták létre, és rövid idő alatt hatalmas érdeklődés övezte: már 436 tagja van, közülük 151-en csak az elmúlt héten csatlakoztak.

Pataky Attila mellé ismert művészek és helyi közösségi arcok sorakoztak fel, így a kör valódi „sztárparádéval” indult.

Az alapítótársaimmal várunk, hogy közösen vitassuk meg az országos vagy helyi közügyeket, a térséget érintő fontos kérdéseket! 

– hangsúlyozta posztjában Menczer Tamás.

Akikkel Pataky Attila együtt alapította a kört:

  • Lőrincz Beáta – táncpedagógus, a Cédrus táncegyüttes művészeti vezetője
  • Dr. Dózsa Katalin – háziorvos
  • Kautzky Armand – Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész, érdemes művész
  • Harazdy Miklós – Liszt Ferenc-díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett zongoraművész és karmester
  • Sztilkovics Szávó – a Fidesz alapítója, a Mahart vezérigazgatója
  • Bánóczy Árpád Nimród – a Vasas SC atlétája
  • Kemény Imre – a zsámbéki önkéntes tűzoltóság tagja, a Táncsport Egyesület elnöke
  • Szilágyi László – a Perbálért Érdemérem kitüntetettje
    A kezdeményezés így egyszerre hozza össze a kultúra, a sport, a közélet és a helyi közösség meghatározó szereplőit. Pataky Attila számára pedig ez egy újabb bizonyíték arra, hogy nemcsak énekelni, hanem közösséget építeni is tud.

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a Fidesz újra formába lendült: kampányát digitális közösségek építésével és családokat segítő intézkedésekkel alapozza, miközben a Tisza Párt botrányok és válságkommunikáció szorításában vergődik. Borsod-Abaúj-Zemplénben is erősödik a digitális körök száma, ami azt jelenti, hogy a borsodiak is egyre aktívabbak abban, hogy erősítsék a kormányoldalt. Bővebben is írtunk erről, a cikkre kattintva megtudhatja a részleteket.

 

