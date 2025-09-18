Pataky Attila meglepő új szerepben: az EDDA frontembere Digitális Polgári Kört épít

Az EDDA Művek frontembere alapító tagja lett a Budakörnyéke Digitális Polgári Körnek, amelyhez több ismert művész, sportoló és helyi hős is csatlakozott. Pataky Attila most új területen mutatja meg magát: nem koncertszínpadon, hanem a közösségi életben állt a reflektorfénybe. A rocklegendát ugyanis az alapítók között találjuk a frissen létrejött Budakörnyéke Digitális Polgári Körben (DPK).



Pataky Attila, az EDDA Művek frontembere mellett több híresség is az alapítók között Forrás: Facebook

Pataky Attila neve csak úgy vonzza a csatlakozókat

A közösség megalakulását Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója jelentette be a Facebookon. A csoportot augusztusban hozták létre, és rövid idő alatt hatalmas érdeklődés övezte: már 436 tagja van, közülük 151-en csak az elmúlt héten csatlakoztak.