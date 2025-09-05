40 perce
Fizetős lesz a parkolás a Szentpéteri kapuban?
Csütörtök délután megtelt a miskolci József Attila Könyvtár, ahol hosszú idő után ismét lakossági fórumot tartottak. A Szentpéteri kapuban élők legégetőbb problémája a parkolási helyzet volt, amelyről közösen egyeztettek a városvezetéssel.
A helyiek megtöltötték a József Attila Könyvtárat
Fotó: Vajda János
Évek óta nem tartottak lakossági fórumot a körzetben, ezért nagy érdeklődés övezte a csütörtöki eseményt. A fórum fő témája a parkolás kérdése volt a Szentpéteri kapuban és a Katowice utcában. Az ingyenes parkolási lehetőség a helyieknek sok kényelmetlenséget okoz.
Egyeztetnek a lakókkal a Szentpéteri kapu és környéke parkolási helyzetéről
A mai lakossági fórum fő témája a parkolás lesz itt, a Szentpéteri kapuban és a Katowice utcán. A legtöbb lakossági megkeresés ezzel kapcsolatos, ezért most a helyiekkel közösen egyeztetünk, és mérlegeljük a lehetőségeket, például a fizetőparkolás vagy a lakossági bérletek bevezetését
– nyilatkozta a boon.hu-nak Klinga Dániel, a terület önkormányzati képviselője. A képviselő elmondta, hogy a körzetben élők régóta igényelték a közvetlen találkozást, mivel az elmúlt években nem volt erre lehetőség. Fontosnak tartja, hogy a lakókkal együtt, közös gondolkodással keressenek megoldást a mindennapi problémákra.
Lakossági fórumot tartottak MiskolconFotók: Vajda János
A közös gondolkodás kiemelt fontosságú a városvezetésnek
Nagyon fontos az, hogy a miskolciak közvetlen formában mondják el a véleményüket, ne csak a közösségi médiában vagy e-mailekben tartsuk a kapcsolatot, hanem élő szóban is. Egy-egy probléma jobban elmondható és jobban meg is érthető ilyen alkalmakon
– mondta Hollósy András, Miskolc alpolgármestere a fórum előtt. Az alpolgármester a lakosoknak példákat hozott miskolci és más vidéki nagyvárosok parkolási gyakorlatából, és hangsúlyozta, hogy a városvezetés célja, hogy a lakók számára elfogadható és működőképes megoldást találjanak.
Sok a szabálysértés a környéken
A helyiek arra panaszkodnak, hogy már saját házuk előtt sem tudnak parkolni, miközben az ügyet intézők, bevásárlók vagy a központi kórházba érkezők számára sincs elég hely. A fizetős parkolók csúcsidőben telítettek és drágák, ezért sokan inkább a környező utcákban keresnek ingyenes lehetőséget, ami újabb problémákat okoz az ott lakóknak. Csordás László, a Miskolci Városgazda ügyvezetője elmondta, hogy a parkolási rendszer bármikor felülvizsgálható, ha szükséges, bővíthető is. Példaként említette, hogy sokan a kórház környékén inkább gyalogolnak többet, csak ne kelljen fizetniük. A MIÖR munkatársai ugyanakkor csak szabálysértés esetén intézkedhetnek. Az elmúlt időszakban több mint kétszáz büntetést szabtak ki, és mintegy húsz használaton kívüli járművet szállítottak el a Szentpéteri kapuból.
A fórumon számos hasznos, előremutató javaslat hangzott el. Az önkormányzat és a városi cégek képviselői ígéretet tettek arra, hogy minden felvetést megvizsgálnak, és a lehetőségeket mérlegelve később egy második körben a lakók dönthetnek a legjobb megoldásról.
