Fizetős lesz a parkolás a Szentpéteri kapuban?

A közös gondolkodás kiemelt fontosságú a városvezetésnek

Nagyon fontos az, hogy a miskolciak közvetlen formában mondják el a véleményüket, ne csak a közösségi médiában vagy e-mailekben tartsuk a kapcsolatot, hanem élő szóban is. Egy-egy probléma jobban elmondható és jobban meg is érthető ilyen alkalmakon

– mondta Hollósy András, Miskolc alpolgármestere a fórum előtt. Az alpolgármester a lakosoknak példákat hozott miskolci és más vidéki nagyvárosok parkolási gyakorlatából, és hangsúlyozta, hogy a városvezetés célja, hogy a lakók számára elfogadható és működőképes megoldást találjanak.

Sok a szabálysértés a környéken

A helyiek arra panaszkodnak, hogy már saját házuk előtt sem tudnak parkolni, miközben az ügyet intézők, bevásárlók vagy a központi kórházba érkezők számára sincs elég hely. A fizetős parkolók csúcsidőben telítettek és drágák, ezért sokan inkább a környező utcákban keresnek ingyenes lehetőséget, ami újabb problémákat okoz az ott lakóknak. Csordás László, a Miskolci Városgazda ügyvezetője elmondta, hogy a parkolási rendszer bármikor felülvizsgálható, ha szükséges, bővíthető is. Példaként említette, hogy sokan a kórház környékén inkább gyalogolnak többet, csak ne kelljen fizetniük. A MIÖR munkatársai ugyanakkor csak szabálysértés esetén intézkedhetnek. Az elmúlt időszakban több mint kétszáz büntetést szabtak ki, és mintegy húsz használaton kívüli járművet szállítottak el a Szentpéteri kapuból.

A fórumon számos hasznos, előremutató javaslat hangzott el. Az önkormányzat és a városi cégek képviselői ígéretet tettek arra, hogy minden felvetést megvizsgálnak, és a lehetőségeket mérlegelve később egy második körben a lakók dönthetnek a legjobb megoldásról.

