Itt a meglepetés, ha felújítasz Miskolcon – ezt a hulladékot ne is próbáld leadni

Az Észak-Kelet-Magyarország régióban a különböző hulladékok leadását illetően számos szolgáltató biztosít lehetőséget.

Azok, akik a MOHU koncesszori alvállalkozói közé tartoznak és közszolgáltatási feladatokat is ellátnak – így a MiReHu Nonprofit Kft. is – 2025. áprilisától egységes, központosított rendszerben biztosítják a telefonos ügyintézés lehetőségét. Ennek értelmében az ország bármely településéről a MOHU központi ügyfélszolgálati telefonszámán keresztül a területi szolgáltatókat lehet elérni, tekintettel arra, hogy a hívás kezdeményezésekor a hívónak meg kell adnia az ügyintézésben érintett ingatlan irányítószámát, amely alapján a rendszer a beérkező hívásokat rendszerezi.

A központosított hívórendszerben az ügyfeleknek lehetőségük van visszahívást igényelni, amennyiben nem kerülnek azonnal ügyintézőhöz a hívás kezdeményezésekor. A visszahívás rögzítését követően legkésőbb a következő munkanap végéig a visszahívásnak meg kell történnie, így a rendszer biztosítja az érdemi ügyintézést valamennyi megkeresés esetében.

A koncesszió hatálya alá, de nem a közszolgáltatási résztevékenységbe tartozó hulladékok esetében javasoljuk a MOHU dokumentumtárában elérhető átvevők listáját böngészni, amelyben a szükséges elérhetőségeket is feltüntetik.

Társaságunkhoz gyakran érkezik megkeresés olyan hulladékok átvételével kapcsolatban is, amely hatáskörünkön kívül van, szolgáltatást nem biztosítunk, ezen esetekben lehetőségeinkhez mérten igyekszünk iránymutatást adni, azonban a legtöbb esetben az interneten való tájékozódás lehet megoldás, ahol az írásos ajánlatkérés és ajánlatadás normál bevett gyakorlat az ügyintézés során.