Itt a meglepetés, ha felújítasz Miskolcon – ezt a hulladékot ne is próbáld leadni

A szénkátrány neve talán nem hangzik ismerősen mindenkinek, aki lakásfelújításra adja a fejét. Ám ha például bitumenes parketta hulladékként való elhelyezésére ügyében keresgél, kénytelen lesz megtanulni, melyik „szereplőn” múlik minden.

A parketta felszedése sem egyszerű, de aztán hova tegyük?!

Forrás: parkettacsiszolas.org

Hova tegye az ember az otthoni bontás, átépítés, felújítás nyomán a házában keletkezett veszélyes hulladékot, mint például a bitumenes parketta? Ezt a kérdést tette fel egy facebookozó néhány hete a világhálós fórumon, jelezve, hogy nem nagyon látja a tényleges megoldást, addig személyes tapasztalatai erősen kudarcosak voltak. A Boon.hu akkor meg is írta a sztorit egy cikkben, szintén keresve a lehetséges megoldást, kérdéseket feltéve a szóba jöhető illetékeseknek. Ezek egyikétől a cikk megjelenését követően érkezett meg a tájékoztatás, az alábbiakban mutatjuk, mit írt érdeklődésünkre a Mirehu.

parketta
Parketta: talán a hulladékudvaron lel „nyugodt otthonra” a maradék?
Forrás: épít-ész.hu

Parketta „keres új otthont magának”!

A MIREHU Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. válaszlevelében a lakossági felvetés mindkét vonatkozására válaszolt. Nézzük sorra.

Nem tudja egy miskolci hova tenni a veszélyes hulladékát (bontott parkettát), mert a szakcégek nem is reagálnak a kérdésére. Legalábbis ez derül ki a miskolci közismert alkotóművész által posztolt facebookos panaszból

– szólt az eredeti cikkben a probléma rövid összefoglalója.

Így kezdi enne nyomán a miskolci önkormányzati szakcég a válaszadást:

Az Észak-Kelet-Magyarország régióban a különböző hulladékok leadását illetően számos szolgáltató biztosít lehetőséget.

Azok, akik a MOHU koncesszori alvállalkozói közé tartoznak és közszolgáltatási feladatokat is ellátnak – így a MiReHu Nonprofit Kft. is – 2025. áprilisától egységes, központosított rendszerben biztosítják a telefonos ügyintézés lehetőségét. Ennek értelmében az ország bármely településéről a MOHU központi ügyfélszolgálati telefonszámán keresztül a területi szolgáltatókat lehet elérni, tekintettel arra, hogy a hívás kezdeményezésekor a hívónak meg kell adnia az ügyintézésben érintett ingatlan irányítószámát, amely alapján a rendszer a beérkező hívásokat rendszerezi.

A központosított hívórendszerben az ügyfeleknek lehetőségük van visszahívást igényelni, amennyiben nem kerülnek azonnal ügyintézőhöz a hívás kezdeményezésekor. A visszahívás rögzítését követően legkésőbb a következő munkanap végéig a visszahívásnak meg kell történnie, így a rendszer biztosítja az érdemi ügyintézést valamennyi megkeresés esetében.

A koncesszió hatálya alá, de nem a közszolgáltatási résztevékenységbe tartozó hulladékok esetében javasoljuk a MOHU dokumentumtárában elérhető átvevők listáját böngészni, amelyben a szükséges elérhetőségeket is feltüntetik.

Társaságunkhoz gyakran érkezik megkeresés olyan hulladékok átvételével kapcsolatban is, amely hatáskörünkön kívül van, szolgáltatást nem biztosítunk, ezen esetekben lehetőségeinkhez mérten igyekszünk iránymutatást adni, azonban a legtöbb esetben az interneten való tájékozódás lehet megoldás, ahol az írásos ajánlatkérés és ajánlatadás normál bevett gyakorlat az ügyintézés során.

bitumenes parketta felszedés
A burkolat felszedése sem egyszerű, de aztán hova tegyük?!
Forrás: parkettacsiszolas.org

Nem mindegy, hogy szénkátránnyal kevert-e

A történet másik, érdemi fele a konkrét kérdés: mit csinálhat a borsodi (ez esetben miskolci) polgár a bitumenes parkettás maradékával?

A Mirehu válaszából a következők derülnek ki:

2023. július 01. napját megelőzően a BMH Nonprofit Kft. látta el a térségben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat mint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közszolgáltatója. A BMH Nonprofit Kft. működése idején a közszolgáltatási jogviszony alapnormáit az irányadó önkormányzati rendeletek határozták meg. Miskolc Megyei Jogú Város esetében a jogszabály az alábbiak szerint rendelkezett a gazdálkodó szervezetek tekintetében.

A cikk leglényegibb pontját, a parkettákat illetően azt tudjuk mondani, hogy a bitumen és a szénkátránnyal kevert bitumen közötti különbség okozza a legáltalánosabb problémát.

A tiszta bitumen önmagában nem tartozik a veszélyes hulladékok közé, így az ezzel szennyezett parketta sem lesz az, és a lomhulladékok kategóriájába sorolható.

Amennyiben szénkátránnyal kevert bitumen volt a ragasztóközeg a parkettázás során, abban az esetben a szénkátrány keverék miatt már a veszélyes hulladékok közé kell, hogy soroljuk a felszedett parkettát, és az ennek átvételére jogosult szolgáltatókkal kell felvenni a kapcsolatot. Az internetet böngészve könnyen meg lehet találni, hogy a szénkátránnyal kevert bitument az 1960-70-es években használták jellemzően parkettázáshoz. Ennek felszedésekor egy kátrányszerű réteg marad a padlón.

A szolgáltatók ezen információk alapján tudják nagy általánosságban eldönteni, hogy az adott parketta hulladékot tudják vagy sem fogadni.

A MiReHu Nonprofit Kft. veszélyes hulladékot kizárólag az általa üzemeltetett hulladékudvarokon keresztül vesz át, azonban a szénkátránnyal kevert bitumenes hulladékokat a hulladékudvarok sem tudják fogadni.

A tiszta szennyezetlen parkettát a hulladékudvarokban tudják a lomhulladékokra érvényes korlátozások mellett leadni a lakosok.

A gazdálkodó szervek részére ugyanezen feltételek mellett a MOHU Partner Portálján van lehetőség elszállítást rendelni.

Saját járművel viszont az átvételre jogosult ártalmatlanítási végpontokra bárki beszállíthatja a hulladékát, melynek feltételeiről érdemes az interneten és a szolgáltatónál is tájékozódni a leadás előtt.

Tehát a kulcs, mint a fent idézett hivatalos válaszban vastag betűvel kiemelt rész mutatja, a parkettát szennyező bitumen minőségében van. Veszélyes hulladéknak minősül-e vagy sem, és ennek folyományaként könnyű-e (hulladékudvar) avagy nehéz (speciális szakcégek igénybevétele) elhelyezést találni neki.

 

