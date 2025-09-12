szeptember 12., péntek

3 órája

Paradicsom lesz a bicikliseknek Sátoraljaújhelyen - képekkel, videóval

Címkék#kerékpáros#pumpapálya#Sátoraljaújhely#sport#boon video#polgármester#bringás

Új biciklis pumpaparkot adtak át Sátoraljaújhelyen, a kerékpárosok mellett a gördeszkások, görkorcsolyások és rolleresek is használhatják.

A sátoraljaújhelyi pumpapálya

Fotó: Vajda János

A mozgás fontosságáról beszélt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára Sátoraljaújhelyen, a helyi bringás pumpapálya átadóünnepségén szerdán. Révész Máriusz felhívta a figyelmet arra, hogy az életminőség javításának egyik jó eszköze a mozgás, és célnak nevezte a rendszeres sportolás ösztönzését. 

sátoraljaújhelyi pumpapálya
A sátoraljaújhelyi pumpapálya nagy lehetőség a város sportkedvelői számára
Fotó: Vajda János

Az államtitkár ismertette 186 hasonló helyszín kialakítását támogatják a Bringapark programban. A térségben a szerdán átadott sátoraljaújhelyi mellett Bodrogkisfaludon és Szerencsen is készülőben vannak a pumpapályák. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázati lehetőségek nyitva állnak,  és arra biztatta az önkormányzatokat, hogy éljenek a lehetőséggel. 

Révész Máriusz hozzátette, egyes felmérések szerint a gyerekek 7-7,5 órát töltenek naponta képernyő előtt, ami döbbenetesen hosszú idő, de a tapasztalatok szerint a pumpapálya a gyerekek egy részét el tudja indítani a mozgás felé. 

Sátoraljaújhelyen létesült pumpapálya átadója

Fotók: Vajda János

Bánné Gál Boglárka (Fidesz-KDNP), a vármegyei önkormányzat elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy Sátoraljaújhelyen a sport területén is komoly fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt években, a térség kerékpárútjai mellett kiemelte a városi uszoda, a jégcsarnok valamint a Zempléni Kalandparkot szerepét.
Szamosvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) Sátoraljaújhely polgármestere arról beszélt, hogy a pumpapálya kialakításával egy találkozási pontot is létrehoztak és a terveik szerint jövőre már három szakág versenyét is megrendezhetik ott. Jelezte, a pálya mindenki számára ingyenesen használható, de a védőfelszerelés viselése kötelező.

Hetvennyolc millióba került 

Az átadón elhangzott, a sátoraljaújhelyi pumapálya 880 négyzetméter aszfaltozott felülettel és 330 méter nyomvonal rendelkezik. Különlegessége, hogy az országban egyedülálló módon a pálya közepén egy medenceelemet is elhelyeztek, ahol különböző mutatványokat tudnak végrehajtani a sportolók. A pumpapálya egy folyamatos körpálya hullámokkal, kanyarokkal és ugratókkal, azt a kerékpárosok mellett a gördeszkások, görkorcsolyások és rolleresek is használhatják. Az sátoraljaújhelyi pálya kialakítása 78 millió forintba került, ebből közel 40 millió forintot az Aktív Magyarország program finanszírozott. 

 

boon.hu video

