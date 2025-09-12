Paradicsom lesz a bicikliseknek Sátoraljaújhelyen - képekkel, videóval

A mozgás fontosságáról beszélt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára Sátoraljaújhelyen, a helyi bringás pumpapálya átadóünnepségén szerdán. Révész Máriusz felhívta a figyelmet arra, hogy az életminőség javításának egyik jó eszköze a mozgás, és célnak nevezte a rendszeres sportolás ösztönzését.

A sátoraljaújhelyi pumpapálya nagy lehetőség a város sportkedvelői számára

Fotó: Vajda János

Az államtitkár ismertette 186 hasonló helyszín kialakítását támogatják a Bringapark programban. A térségben a szerdán átadott sátoraljaújhelyi mellett Bodrogkisfaludon és Szerencsen is készülőben vannak a pumpapályák. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázati lehetőségek nyitva állnak, és arra biztatta az önkormányzatokat, hogy éljenek a lehetőséggel.

Révész Máriusz hozzátette, egyes felmérések szerint a gyerekek 7-7,5 órát töltenek naponta képernyő előtt, ami döbbenetesen hosszú idő, de a tapasztalatok szerint a pumpapálya a gyerekek egy részét el tudja indítani a mozgás felé.