Különleges emlékhely

2 órája

Megóvják a hétszáz éves pálos kolostort

Állagmegóvási munkák kezdődtek a gönci kolostorromnál. A gönci pálos kolostornál 2027-ben fejeződnek be előreláthatólag a munkák.

Boon.hu
Megóvják a hétszáz éves pálos kolostort

A gönci pálos kolostor

Forrás: Északerdő Zrt.

Költségvetési támogatást nyert el a gönci pálos kolostorrom állagmegóvására, valamint az ehhez közvetlenül szükséges feladatok elvégzésére az Északerdő Zrt. Az Agrárminisztérium megbízásából jelenleg az állagmegóvási munkák tervezési fázisánál tartanak. Ehhez kapcsolódóan az erdészeti társaság megbízásából a régészeti tervásatás folyik a gönci kolostornál.

A 700 éves gönci pálos kolostor
Madártávlatból a gönci pálos kolostor Forrás: Északerdő Zrt.

A gönci pálos kolostort a 14. század végén kezdték építeni

Az Északerdő Zrt. a projekt vállalásával ki kívánja fejezni társadalmi elköteleződését a területén található történeti és kulturális értékek megőrzése iránt –  tájékoztatott Zay Adorján, az Északerdő Zrt. vezérigazgatója. A fő cél, hogy a romos állapotú kolostorrom további romlását lelassítsák annak érdekében, hogy megmaradhasson a Zempléni-hegységnek ez különleges emlékhelye. Az állagmegóvási munkák várhatóan 2027. év végén fejeződnek be.

Megóvnák a pálos kolostor 700 éves falait 
Forrás: Északerdő Zrt.

A gönci kolostor alapításának ideje nem ismert, a források szerint a 14. század végén kezdték építeni a pálosok, a 16. században azonban magára hagyta az épületet a rend. A kolostorrom feltárása a 20. század első felében kezdődött.

 

